Une attaque de la foule entraîne un nouveau défi pour le gardien du Bayern

Après l'éclat de Sven Ulreich lors du match de Bundesliga entre le Bayern Munich et le Bayer Leverkusen (1-1), la Fédération allemande de football (DFB) examine la situation. Un représentant de la DFB a confirmé cela suite à une demande. Ulreich a été invité à fournir une explication immediate. Une fois cela fait, une décision sera prise quant à savoir si des charges seront retenues contre le joueur de 36 ans ou si l'incident sera clos.

Une vidéo d'Ulreich a fait sensation sur internet, entraînant l'intervention de la DFB. Dans la vidéo, enregistrée lors du match du Bayern samedi, le gardien de but remplaçant agité du Bayern peut être vu sur le banc. On entend d'abord ses commentaires audibles sur "le temps perdu", suivis de l'ordre : "Arrête ça là-bas, espèce d'idiot." Plus tard, Ulreich est entendu en train de dire "Hé, hé, assieds-toi Rolfes, espèce de crétin". Il y a des applaudissements, et on entend "Allez, Ulle".

Ulreich présente des excuses via le Bayern Munich

Le directeur sportif de Bayer, Simon Rolfes, a déclaré à "Bild" qu'il n'avait ni entendu ni remarqué cela. Selon "tz", le Bayern Munich a déclaré que les remarques d'Ulreich avaient été faites sous le coup de l'émotion du match. Ulreich a reconnu que son langage était inapproprié et s'est excusé.

Au cours du match de championnat, l'équipe de Leverkusen a souvent retardé ses lancers, même en deuxième mi-temps. "À 32 ans, on a assez d'expérience pour savoir que le Bayern visait le 2-1 dans les dernières minutes. Nous avons dû ralentir un peu le rythme du match", a déclaré le milieu de terrain Granit Xhaka à "Bild". "J'ai informé Robert Andrich qu'un de nous devait tomber. Il a dit qu'il avait déjà un carton jaune, donc je m'en suis occupé."

L'incident impliquant le gardien de but du FC Bayern Munich, Sven Ulreich, a attiré l'attention non seulement au sein de la Fédération allemande de football (DFB), mais aussi sur internet. Ulreich a été enregistré en train de faire des remarques insultantes depuis le banc lors du match contre le Bayer Leverkusen, dans un moment de colère. Par la suite, le Bayern Munich a reconnu le comportement d'Ulreich et a publié un communiqué dans lequel il s'excusait pour son langage inapproprié.

