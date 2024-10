Une attaque de dernière minute par un nouveau venu de la DFB

Borussia Mönchengladbach continue leur mauvaise passe en ne prenant aucun point contre Augsburg, malgré la contribution d'un but de Kleindienst, appelé en équipe nationale. À l'inverse, Augsburg peut se réjouir après une victoire importante qui les aide à se sortir de la zone de relégation en Bundesliga.

Augsburg s'est imposé dans son match de Bundesliga en battant Borussia Mönchengladbach 2:1 (1:0). L'équipe de Jess Thorup a remporté sa première victoire de la saison lors de la sixième journée après avoir lutte avec seulement quatre points lors de ses cinq premiers matches.

Keven Schlotterbeck (39.) et le remplaçant Alexis Claude-Maurice (65.) ont marqué pour Augsburg, tandis que Kleindienst (72.) n'a pu que réduire l'écart pour Gladbach malgré sa convocation en équipe nationale. La victoire a permis à Augsburg de dépasser Gladbach au classement, contraignant Gladbach à regarder vers le bas après quatre défaites consécutives lors de ses six premiers matches.

Les deux équipes ont dû composer avec des blessures. Augsburg a remplacé Steve Mounie pour Ruben Vargas blessé, tandis que l'entraîneur de Gladbach Gerardo Seoane a fait entrer Tomas Cvancara à la place de Nathan Ngoumou. À part ces changements, les équipes ont conservé leurs lineups majoritaires.

Cependant, Augsburg a brisé une habitude récurrente. Contrairement aux 15 premières minutes de leurs cinq matches précédents, Augsburg est resté indemne pendant les 15 premières minutes et a progressivement gagné en audace dans ses attaques.

Peu de occasions dangereuses en début de match

Rien de plus que des tentatives inoffensives de Dimitrios Giannoulis (18.) et Phillip Tietz (19.) n'ont tenu en haleine les fans de Gladbach pendant plus d'une demi-heure avant de voir un tir dangereux. Le tir tant attendu est venu de Kleindienst (31.), mais il n'a pas trouvé la cible à cause d'une grande marge. Peu après, il a appris une leçon difficile de Schlotterbeck, dont la tentative audacieuse de rebond a miraculeusement terminé dans le coin supérieur.

La première mi-temps sans histoire semblait avoir donné un nouveau mandat aux deux équipes : Cvancara (47.) et Kleindienst (63.) ont failli saisir des occasions pour Gladbach, tandis que Giannoulis (54.) s'est approché pour Augsburg. Claude-Maurice a scellé le but peu après son entrée, et Kleindienst a réduit l'écart avec une tête bien ajustée sur corner.

Après une victoire 2:1 contre Borussia Mönchengladbach, le FC Augsburg a grimpé au classement de la Bundesliga, dépassant ses rivaux. Malgré la contribution d'un but de Kleindienst pour Gladbach, cela n'a pas suffi à prévenir leur quatrième défaite consécutive en six matches, les laissant en danger d'apparaître en bas du classement.

