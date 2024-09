Une attaque aérienne inhabituelle en Ukraine se produit au-delà de la limite de 1900 kilomètres de la frontière

Dans la région russe du nord de Mourmansk, les autorités s'inquiètent à nouveau d'une menace potentielle venue d'Ukraine. En prévision, l'espace aérien sera fermé, a annoncé le gouverneur Andrei Chibis via Telegram. La région se trouve à environ 1 900 kilomètres de l'Ukraine. L'agence fédérale russe de l'aviation civile Rosaviatsiya a temporairement suspendu les décollages et atterrissages à l'aéroport de Mourmansk et d'Apatity pour des raisons de sécurité. La Flotte du Nord et une base aérienne utilisée pour le lancement de bombardiers stratégiques vers l'Ukraine sont situées dans le Grand Nord russe.

Le ministère britannique de la Défense a révélé des détails concernant des roquettes iraniennes prétendument transférées à la Russie. Selon ces informations, il s'agit de missiles balistiques à courte portée connus sous le nom de Fath-360 ou BM-120. Présentés en 2020, ces missiles peuvent transporter une charge utile de 150 kg sur une distance de 120 km et prétendument atteindre leur cible dans un rayon de 30 mètres. Le rapport quotidien du ministère de la Défense à Londres mentionne que la capacité de la Russie à effectuer des frappes précises contre des installations militaires ou civiles ukrainiennes proches de la ligne de front sera considérablement renforcée par cela.

Selon le média polonais Gazeta Wyborcza, la Pologne n'a toujours pas engagé de fonds pour l'initiative d'artillerie tchèque visant à obtenir des munitions pour l'Ukraine auprès de plusieurs partenaires occidentaux. L'Allemagne est reportedly à la tête des contributions financières. Si tout se passe comme prévu, l'Ukraine devrait recevoir 100 000 obus ce mois-ci, avec pour objectif d'atteindre 500 000 d'ici la fin de 2024, et éventuellement plus en 2025. Les sources de Prague rapportent également que l'ingérence russe sur le marché pose des problèmes.

Le ministre allemand de la Défense Pistorius estime que les partenaires de l'OTAN autorisant l'Ukraine à utiliser des armes à longue portée contre des cibles russes pourrait être justifiée en droit international. Il considère que les États-Unis et le Royaume-Uni ont une autonomie dans la prise de décisions concernant les armes qu'ils ont fournies. En réponse à l'avertissement du président russe Poutine selon lequel l'OTAN serait alors en guerre avec son pays, Pistorius se borne à dire : "Les menaces de Poutine sont les menaces de Poutine. Il n'y a pas grand-chose à discuter sur ce sujet."

Le président ukrainien Zelensky a annoncé le retour de 49 prisonniers de guerre de Russie, y compris d'anciens combattants de l'usine d'acier Azovstal de Marioupol, qui était assiégée par les forces russes au printemps 2022. Zelensky a déclaré : "49 Ukrainiens sont revenus chez eux", partageant des photos de soldats et d'officiers enveloppés dans des drapeaux ukrainiens. Ces rapatriés sont reportedly des soldats, des gardes nationaux, des policiers nationaux, des gardes-frontière et des civils. Les premiers rapports suggèrent qu'il y a 23 femmes parmi les 49 rapatriés. Zelensky n'a pas révélé initially les détails de leur libération.

Le Premier ministre polonais Donald Tusk reste imperturbable face aux dernières menaces du président russe Vladimir Poutine concernant les armes à longue portée ciblant la Russie. Tout en reconnaissant la gravité de la situation en Ukraine et le long de la frontière ukraino-russe, Tusk conseille de ne pas interpréter excessivement les dernières déclarations de Poutine, les considérant plutôt comme indicatives de la situation difficile de l'armée russe sur le front.

Le ministre chinois de la Défense Li Shangfu, s'exprimant lors d'un forum de sécurité international à Beijing, a souligné la nécessité de négocier comme seule solution pour les conflits comme ceux en Ukraine et dans la bande de Gaza. Li estime que "promouvoir la paix et les négociations est le seul moyen de résoudre la crise en Ukraine et le conflit israélo-palestinien".

Le gouvernement allemand prévoit d'augmenter ses importations de pétrole du Kazakhstan. Dans le cadre de la visite prochaine du chancelier Olaf Scholz en Ouzbékistan et au Kazakhstan, un responsable gouvernemental a déclaré : "Nous accueillons favorablement la perspective d'augmenter les approvisionnements en pétrole du Kazakhstan". L'objectif principal est de diversifier les sources de pétrole pour la raffinerie PCK de Schwedt, avec une augmentation du pétrole en provenance du Kazakhstan comme une option possible. Cependant, le responsable a noté que le pétrole kazakh est transporté en Allemagne via des pipelines russes, donnant ainsi à Moscou un levier. Depuis l'invasion de la Russie en Ukraine, l'Allemagne a suspendu les importations de pétrole russe. La visite de Scholz se concentrera également sur la sécurisation des approvisionnements en gaz en provenance d'Asie centrale, le responsable notant : "Nous devons trouver du gaz quelque part, et cette région en est riche".

La France a convoqué le représentant diplomatique iranien au ministère des Affaires étrangères à Paris. Des sources diplomatiques attribuent ce geste à la livraison présumée de missiles balistiques iraniens à la Russie. Le secrétaire d'État américain Antony Blinken avait précédemment confirmé que la Russie avait reçu des roquettes de l'Iran, qui devraient être déployées en Ukraine dans un avenir proche. Cependant, l'Iran a nié ces allégations.

12h03 : Le Pentagone minimise la contre-attaque russe dans la région de Kursk en la qualifiant de "mineure". Le porte-parole du Pentagone Pat Ryder a mentionné lors d'une conférence de presse jeudi : "Nous avons repéré quelques troupes russes tentant une contre-attaque dans la région de Kursk". Il l'a qualifiée de "mineure", bien qu'ils continuent de surveiller la situation de près. Le ministère russe de la Défense affirme que ses forces ont repris dix villages. Cependant, cette information reste non confirmée. L'armée ukrainienne a lancé des opérations offensives dans la région frontalière russe de Kursk il y a environ cinq semaines, affirmant avoir saisi environ 100 établissements russes et environ 1 300 kilomètres carrés.

11:38 Malgré des abattages fréquents : les attaques de drones causent des dommagesL'armée de l'air ukrainienne affirme avoir abattu avec succès 24 drones sur 26 pendant la nuit. Dans le district d'Odessa, une personne a été blessée et 20 maisons ont été endommagées, tandis qu'un incendie s'est déclaré dans une usine de traitement alimentaire dans la région de Mykolayiv suite à la chute de débris de drones, selon les autorités régionales. Selon le ministère de l'Énergie, des infrastructures énergétiques ont été touchées dans la région d'Ivano-Frankivsk.

11:16 Shoigu danse avec Kim à PyongyangLe secrétaire du Conseil de sécurité russe, Sergei Shoigu, a rencontré le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un à Pyongyang. Selon le Conseil de sécurité russe, les rencontres se sont déroulées dans une "atmosphère unique de confiance et de camaraderie". La rencontre est prévue pour contribuer de manière significative à la mise en œuvre du pacte de défense signé par Kim et le président russe Vladimir Putin en juin. Selon Putin, le pacte permet une "assistance mutuelle en cas d'agression contre l'une des parties signataires". L'Ouest accuse Moscou d'utiliser des roquettes et des obus nord-coréens en Ukraine. Pour intensifier son offensive en Ukraine, la Russie chercherait reportedly des munitions supplémentaires auprès de pays tels que la Chine, l'Iran et la Corée du Nord.

10:46 Volodin accuse NATO de combattre notre paysLe président de la Douma d'État russe, Vyacheslav Volodin, affirme que l'OTAN est officiellement engagée dans les combats en Ukraine. "Ils font la guerre contre notre pays", a écrit Volodin sur Telegram. Il soutient que l'OTAN aide l'Ukraine à cibler des villes russes, à coordonner les déploiements militaires avec l'armée ukrainienne et à commander finalement le gouvernement à Kyiv.

10:17 Munz considère les menaces de guerre de Putin envers l'OTAN comme inutilesDans l'Ouest, il y a des préoccupations selon lesquelles permettre à l'Ukraine de lancer des attaques à longue portée sur le territoire russe pourrait entraîner une escalade. C'est exactly cette prospective escalade que le président russe Vladimir Putin répète. Cependant, le correspondant de ntv Rainer Munz a plusieurs raisons de croire qu'il n'y a pas de substance réelle dans les tactiques d'intimidation de Putin.

09:42 La famille de Kolesnikova signale une dissidente emprisonnée en mauvais étatLa militante biélorusse de l'opposition Maria Kolesnikova, emprisonnée depuis quatre ans, serait dans un état critique, selon un membre de sa famille. Kolesnikova pèserait maintenant 45 kilos et mesurerait 1,75 mètre, selon Tatyana Khomitsa, qui cite des informations de anciens détenus. "Je pense que c'est un moment critique, car personne ne peut survivre à de telles conditions pendant longtemps." Elle accuse les autorités de soumettre sa sœur à des tortures psychologiques et physiques. Le ministère de l'Intérieur biélorusse ne répond pas aux questions sur les conditions de détention de Kolesnikova. La Biélorusse de 42 ans est devenue un symbole de résistance depuis les manifestations contre le président biélorusse Alexander Lukashenko en 2020 et purge actuellement une peine de 11 ans de prison pour avoir prétendument fomenté un coup d'État.

L'Allemagne et la Lituanie finalisent les accords pour le déploiement d'une brigade prête au combat

L'Allemagne et la Lituanie ont convenu du déploiement d'une brigade prête au combat en Lituanie, un pays balte aligné sur l'OTAN. Le ministre de la Défense Boris Pistorius et son homologue lituanien Laurynas Kasciunas ont signé l'accord à Berlin. Selon le ministère de la Défense, l'accord complète les termes d'engagement de l'OTAN et clarifie le statut juridique des soldats et du personnel civil allemands en Lituanie, assurant ainsi une protection juridique. Il réglemente les droits de résidence, la fiscalité, le système éducatif, la surveillance de la santé publique, la circulation routière et la sécurité publique. Il établit le cadre juridique pour la mise en place d'écoles et de jardins d'enfants allemands en Lituanie. La brigade devrait être opérationnelle d'ici 2027. Trouvez plus de détails ici.

08:56 La Russie expulse des diplomates britanniques

La Russie expulse six diplomates britanniques soupçonnés d'espionnage. L'agence de renseignement FSB affirme avoir des preuves que le Foreign Office britannique dirige des activités politiques et militaires. Selon Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, l'objectif de l'agence est d'assurer la défaite stratégique de la Russie dans le conflit contre l'Ukraine, selon l'agence de presse TASS. Le Foreign Office britannique nie ces allégations. La riposte de la Russie suit les mesures prises par le Royaume-Uni en réponse aux activités étatiques russes en Europe et au Royaume-Uni, selon un communiqué de la BBC.

08:31 Poutine met en garde l'Occident contre les armes à longue portée

Le président ukrainien Zelensky a régulièrement plaidé en faveur de l'utilisation de missiles à longue portée contre les objectifs militaires russes. Actuellement, les États-Unis et le Royaume-Uni étudient cette possibilité en collaboration. Le président russe Putin répond rapidement à l'Occident.

08:03 La Russie propose de collaborer sur les armes occidentales

La Russie propose d'échanger des connaissances sur les armes occidentales avec ses alliés. Le vice-ministre russe de la Défense Alexander Fomin a mentionné lors d'une conférence de sécurité en Chine, selon l'agence de presse russe RIA, que la Russie est prête à partager son expérience dans la lutte contre différentes armes occidentales. Les combats ontabouti à des avancées dans la guerre moderne, et les armes russes sont capables de contrer les armes occidentales.

Le service de sécurité ukrainien annonce des arrestations : des hommes incendient des véhicules à Kyiv sur ordre d'une agence russe

Cinq personnes ont été arrêtées pour avoir incendié cinq véhicules militaires à Kyiv, selon le service de sécurité ukrainien. Les suspects auraient agi sur ordre d'une agence de renseignement russe. Ils étaient également censés distribuer des tracts pour discréditer l'armée. Les hommes, originaires de différentes régions ukrainiennes, étaient venus à la capitale à la recherche d'un emploi. Ils auraient été contactés par des agents russes via Telegram, qui leur ont proposé de l'argent rapide en échange de leurs services. Cependant, malgré l'enregistrement de leurs activités sur leurs téléphones, la rémunération promise n'est jamais arrivée.

Rabbin majeur ukrainien en deuil après la mort de son fils adoptif dans le conflit

Le rabbin majeur ukrainien Moshe Asman est en deuil, ayant perdu son fils adoptif, Anton Samborskij, dans le conflit en cours. Un office funéraire a été organisé jeudi à Kyiv pour honorer le jeune homme de 32 ans, qui avait disparu à la fin juillet. Sa mort a été confirmée plusieurs semaines après son disparition. Samborskij était devenu père d'une fille en mai, comme l'a partagé le rabbin Asman sur les réseaux sociaux. Samborskij avait été adopté par Asman à l'âge de 10 ans et les deux hommes s'étaient parlé pour la dernière fois le 17 juillet.

Le Japon signale une rencontre avec des chasseurs russes

L'armée japonaise a envoyé des chasseurs jeudi en réponse à deux avions russes qui se sont approchés du pays. Les avions russes n'ont pas pénétré dans l'espace aérien japonais, selon le ministère de la Défense. Les avions Tu-142 ont été observés volant vers la région du sud d'Okinawa de l'aube jusqu'au coucher du soleil. "Nous avons mobilisé des chasseurs de l'Air Self-Defense Force sur une base d'urgence", a déclaré le ministère. Les avions russes ont finalement repris leur route initiale, traversant également les îles Kuriles contestées. Cet incident s'est produit quelques jours seulement après que des navires de guerre russes et chinois ont lancé des exercices conjoints dans la mer du Japon.

La Russie accuse les États-Unis de suivre une politique de containment

Le ministre adjoint russe de la Défense, Alexander Fomin, a critiqué la politique étrangère américaine lors d'une conférence de sécurité en Chine, affirmant que les États-Unis suivent une politique de containment contre la Russie et la Chine. Fomin a déclaré que Moscou et Pékin prônaient un ordre mondial multipolaire juste, basé sur l'égalité et le respect mutuel, contrairement au comportement agressif de l'Occident dans la région.

L'Ukraine dénonce une frappe aérienne sur un cargo civil

La marine ukrainienne a récemment révélé des détails sur une frappe aérienne suspecte de la Russie sur un cargo civil dans la mer Noire. Un bombardier Tu-22 est believed to have fired a Ch-22 anti-ship missile at the boat, which was situated outside Ukrainian territorial waters. The ship, registered under the flag of St. Kitts and Nevis, was carrying a wheat cargo from the southern Ukrainian port of Chornomorsk to Egypt. BBC sources reported that the ship was actually in Romania's exclusive economic zone. It also claimed that a Ch-31 missile was used instead, which has significantly reduced explosive power relative to the Ch-22 missiles intended to target aircraft carriers.

Un soldat moldave décède le long de la ligne de démarcation

Dans des circonstances mystérieuses, un soldat moldave est décédé pendant son service à la frontière avec la région séparatiste de Transnistrie. Le ministère de la Défense de la République de Moldavie a rapporté que le soldat avait été mortellement touché par son propre arme pendant l'exercice de ses fonctions. L'incident est actuellement en cours d'enquête par la police locale et les équipes médico-légales. La région a connu une présence limitée de soldats moldaves, de soldats séparatistes et de troupes russes le long de la ligne de démarcation depuis un conflit en 1992 suite à la dislocation de l'Union soviétique.

Starmer nie l'implication russe dans le conflit ukrainien

Le Premier ministre britannique Keir Starmer a nié l'allégation du président russe Poutine selon laquelle la fourniture d'armes avancées à l'Ukraine par les nations occidentales constituait l'implication de l'OTAN dans le conflit en cours. Starmer a affirmé que l'Ukraine avait le droit de se défendre, une position pleinement endossée par le Royaume-Uni. Cependant, il a assuré que le Royaume-Uni n'avait pas l'intention de provoquer un conflit avec la Russie, en insistant sur le fait que la Grande-Bretagne ne cherchait pas à engager la Russie dans un conflit armé de manière agressive.

Taylor s'attend à un soutien plus actif des États-Unis à l'Ukraine

L'ancien ambassadeur des États-Unis en Ukraine, William B. Taylor, pense que si elle est élue, la candidate démocrate à la présidence Kamala Harris fournirait un soutien plus actif à l'Ukraine que le président actuel Biden. Il a noté que Harris avait déjà démontré une position plus forte dans certains domaines, tels que les HIMARS et les avions de combat F-16. Cependant, Taylor a noté que Biden avait été plus prudent quant à la permission accordée à l'Ukraine d'engager des opérations en profondeur dans le territoire russe. Il anticipe une approche plus proactive de la part de Harris, probablement en raison d'un changement éventuel dans l'équipe de politique étrangère de la Maison Blanche.

Zelensky remercie l'Estonie pour son aide militaire

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a salué l'aide militaire de l'Estonie dans un récent discours, exprimant sa gratitude pour le soutien inébranlable du pays. L'Estonie a fait don d'une large gamme d'équipements et de fournitures militaires, notamment des mortiers montés sur véhicules, des drones et des capteurs tactiques, pour renforcer les capacités de défense de l'Ukraine. Cette aide est considérée comme une étape cruciale pour renforcer la capacité de l'Ukraine à contrer l'agression russe dans la région.

Le président ukrainien Zelensky accueille le président estonien, remercie pour l'aide

Le leader de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky, accueille le président estonien Alar Karis à Kyiv, exprimant sa gratitude pour l'aide militaire du pays. L'Estonie, membre de l'UE et de l'OTAN baltique, a convenu d'allouer 0,25 % de son PIB annuel aux besoins de défense de l'Ukraine. Les discussions ont également porté sur la reconstruction du pays et les aspirations à l'UE. En outre, le Premier ministre letton, Evika Siliņa, a également promis une aide supplémentaire lors d'une réunion avec Zelensky.

23:19 Le BND n'est pas tenu de divulguer son évaluation sur l'Ukraine à un journaliste

Le service de renseignement fédéral allemand (BND) n'est pas tenu d'informer un journaliste que le service a estimé difficile ou impossible une victoire militaire pour l'Ukraine lors de conversations privées. La cour allemande a statué que ni les médias impliqués dans de telles discussions ni l'évaluation ne doivent être divulgués pour le moment. Cependant, le BND doit divulguer le nombre de discussions confidentielles en arrière-plan concernant la situation militaire en Ukraine cette année. Le journaliste, un rédacteur en chef de journal quotidien, a déposé une demande d'injonction après un article de journal en mai qui affirmait que le BND répandait intentionnellement une évaluation négative de la situation militaire en Ukraine pour manipuler l'opinion publique.

22:06 Coalitions politiques allemandes soutiennent les armes de longue portée contre la RussieLes politiciens de la coalition "traffic light" allemande soutiennent l'autorisation donnée à l'Ukraine d'utiliser des armes de longue portée contre des cibles russes. Michael Roth, expert en politique étrangère du SPD, considère qu'il est approprié et conforme au droit international d'attaquer des cibles militaires en Russie avec des missiles occidentaux de longue portée. Roth suggère des cibles potentielles en Russie pour les armes de longue portée, telles que les aérodromes militaires, les centres de commandement ou les bases de lancement, affirmant que ces emplacements sont responsables des attaques contre les cibles civiles ukrainiennes. Selon le président de la commission de la défense, Marcus Faber, l'approbation de l'utilisation d'armes pour cible les aéroports militaires russes comme les ATACMS et les Storm Shadow est longtemps attendue. Anton Hofreiter, politique des Verts, souligne que la Russie terrorise la population civile ukrainienne avec des attaques quotidiennes de roquettes sur les hôpitaux, les bâtiments résidentiels et l'approvisionnement en énergie. La création d'une zone tampon dans laquelle les forces ukrainiennes peuvent protéger les civils nécessite l'utilisation d'armes de longue portée.

21:35 Vance discusses Trump's Ukraine planLe candidat républicain à la vice-présidence J.D. Vance suggère que le plan de Donald Trump pour mettre fin à la guerre russo-ukrainienne pourrait inclure la création d'une zone démilitarisée entre l'Ukraine et la Russie. During an interview with TV producer Shawn Ryan, Vance explique que Trump pourrait aider à réunir la Russie, l'Ukraine et l'Europe autour de la table des négociations pour discuter d'une solution pacifique potentielle. "Je pense qu'il peut conclure un accord très rapidement", déclare Vance, tout en mentionnant la sympathie passée de Trump pour le président russe Vladimir Poutine et sa critique de l'aide américaine à l'Ukraine. Trump affirme qu'il peut mettre fin à la guerre en 24 heures s'il est élu, mais il ne fournit pas de détails spécifiques.

21:03 Nationalistes et fascistes russes défilent à Saint-PétersbourgDes nationalistes et des fascistes russes, invoquant une autorité supérieure, défilent dans les rues de Saint-Pétersbourg en criant "Nous sommes des Russes. Dieu est avec nous" et "En avant, les Russes !". L'occasion de cette manifestation est l'anniversaire du transfert des reliques d'Alexandre Nevski, un héros national et saint de l'Église orthodoxe.

20:28 Le propagandiste russe appelle à l'expansion vers l'AtlantiqueLe populaire présentateur de télévision russe et propagandiste Vladimir Solovyov estime que la Russie ne devrait pas se limiter à conquérir l'Ukraine, mais devrait aspirer à étendre son territoire à l'Europe, avec Berlin, Lisbonne, Madrid et Paris comme destinations possibles. Solovyov justifie son appel en affirmant que la Russie devrait faire appel à ses frères biélorusses ou se tourner vers la Chine.

20:01 Les volontaires britanniques se préparent à l'hiver en UkraineDans plusieurs maisons ukrainiennes qui ont jusqu'à présent résisté aux bombardements, les fenêtres sont absentes, posant un problème pressant avant l'arrivée de l'hiver. L'ONG britannique "Insulate Ukraine" s'attaque à ce problème en se rendant dans les zones de conflit pour installer des fenêtres temporaires.

