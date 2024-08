Une attaque aérienne d'Israël laisse sept membres de la famille décédés, alors que Blinken se prépare à plaider pour une trêve et un accord d'échange d'otages.

Au moins 7 individus, dont 6 enfants et leur mère, ont trouvé la mort dans une frappe aérienne israélienne sur une résidence à Deir al-Balah un dimanche, selon l'hôpital Al-Aqsa. Le père des enfants a survécu, a déclaré un représentant de l'hôpital.

Muhammad Awad Khattab, le grand-père des enfants, a déclaré à CNN : "Ils ont été pris par surprise lorsqu'un missile a frappé leur appartement, le détruisant complètement."

"Quel péché ont-ils commis pour mériter cela ?" a-t-il demandé. "Quelle résistance possédaient-ils ?"

Alors que le conflit s'intensifie à Gaza, Blinken se rend en Israël, selon un responsable de l'administration, "pour renforcer la signification de la résolution de ce différend".

La dernière frappe à Gaza a eu lieu un jour seulement après une frappe israélienne ayant causé la mort d'au moins 15 personnes, toutes belonging à la même famille, dans la région d'al-Zawayda de Deir al-Balah, en Gaza central. Neuf enfants figuraient parmi les victimes, selon la Défense civile de Gaza.

Dans un communiqué publié dimanche, l'armée israélienne a reconnu la poursuite des opérations à Khan Yunis et Dir al-Balah. Elle a déclaré avoir ciblé "des zones d'où des tirs ont été effectués vers Nirim (vendredi)" et "détruit des lanceurs armés dans la région de Khan Yunis".

L'armée israélienne a émis de nouveaux ordres d'évacuation dans le nord de Khan Younis et l'est de Deir al-Balah vendredi, limitant davantage l'étendue territoriale de la zone humanitaire désignée par Israël.

Les habitants de Gaza ont été confrontés à une série d'ordres d'évacuation. Selon l'ONU, depuis octobre dernier, plus de 80 % de la bande de Gaza a été soumis à de tels ordres, ayant un impact significatif sur l'accès des habitants aux services de base et au logement.

L'intervention militaire israélienne à Gaza - déclenchée par des attaques de Hamas le 7 octobre - a fait plus de 40 000 morts et laissé une grande partie du territoire en ruine. La situation des habitants de Gaza se détériore encore plus, car des médecins ont détecté la première apparition de la polio à Gaza en 25 ans.

Les efforts de paix prennent de l'ampleur

Le secrétaire d'État américain Antony Blinken est prévu pour arriver en Israël plus tard dimanche dans le cadre de délicates tentatives pour solidifier un fragile cessez-le-feu et un accord sur les otages.

Une proposition de cessez-le-feu, élaborée par les États-Unis, le Qatar et l'Égypte, a été présentée vendredi après deux jours de négociations intenses à Doha. Les médiateurs ont intensifié leurs efforts en raison de préoccupations concernant une vengeance iranienne suite à l'assassinat d'un leader de Hamas à Téhéran.

La visite de Blinken représente une fois de plus le pattern du principal diplomate américain, engageant des rencontres en personne pour exercer une pression publique de haut niveau en faveur de la nécessité d'un accord. Il rencontrera le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et d'autres personnalités importantes lundi.

Le responsable de l'administration a refusé de Reveler comment les États-Unis entendent influencer le gouvernement israélien pour accepter l'accord.

"It's evident that an agreement would not only benefit the Israeli people, but would also alleviate some of the suffering in Gaza. We will address all these matters directly," they informed the press accompanying Blinken.

Les officiels américains, y compris le président Joe Biden, ont exprimé un optimisme renouvelé quant à la finalisation d'un accord de cessez-le-feu. Toutefois, Hamas a nié les progrès, un responsable du groupe militant déclarant à la BBC que les médiateurs "vendent des illusions".

Selon le bureau du Premier ministre israélien, l'équipe de négociation israélienne reste optimiste quant à la conclusion d'un accord de cessez-le-feu-otages. Un communiqué du PMO samedi a indiqué qu'il "y a de l'espoir que la pression intense exercée sur Hamas par les États-Unis et les médiateurs permettra une percée dans les négociations".

