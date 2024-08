- Une atmosphère positive dans les compétitions de Formule 1

Au Grand Prix des Pays-Bas sur le Circuit Park Zandvoort le 25 août, à exactement 14h00, la plupart des spectateurs étaient captivés par l'action en direct sur la piste. Le champion de Formule 1 Max Verstappen (26 ans) a dû se contenter de la deuxième place, laissant la victoire à Lando Norris (24 ans) dans sa course natale. Cependant, loin de la piste, un autre suspense se déroulait : la reine Máxima (53 ans) a honoré l'événement de sa présence, accompagnée de son mari Willem-Alexander (57 ans) et de leur fille Alexia (19 ans).

L'éblouissant vert de Máxima

La reine Máxima resplendissait dans une tenue verte captivante, agrémentée d'un pantalon à motifs et de babouches blanches, se tenant au chaud par temps frais avec un trench-coat kaki. Le roi Willem-Alexander a opté pour un costume beige décontracté associé à une chemise bleue claire.

La princesse Alexia, 19 ans, s'est présentée élégamment avec un pantalon noir large et un haut noir à une seule épaule. Selon le "Daily Mail" britannique, elle a passionnément capturé des moments de course sur son smartphone. Son look était composé d'un maquillage naturel et d'une cascade de boucles rousses laissées libres.

La princesse héritière Catharina-Amalia (20 ans) et la princesse Ariane (17 ans) étaient apparemment absentes du Grand Prix.

Rendez-vous familial sur la piste

Le trio a également croisé plusieurs membres de la famille présents. Une photo montrait la reine Máxima serrant la princesse Annette (52 ans), épouse du cousin du roi Willem-Alexander, le prince Bernhard (54 ans). Les clichés les montraient en train de partager un moment avec le comte Claus-Casimir d'Orange-Nassau (20 ans), neveu de Willem-Alexander et sixième en ligne pour le trône.

Environ 105 000 spectateurs ont rempli le lieu, parmi lesquels figuraient la princesse Margriet (81 ans), la sœur de la défunte reine Beatrix (86 ans), et son fils le prince Maurits (56 ans) avec son épouse la princesse Marilene (54 ans), et leur fils adulte Lucas (21 ans).

