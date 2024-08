- Une annonce surprenante de l'annulation de la tournée

Deux jours avant le coup d'envoi, Lauryn Hill (49 ans) et les Fugees ont annulé leur tournée de réunion conjointe aux États-Unis. L'annulation soudaine des dates américaines de la tournée mondiale a été annoncée par la chanteuse sur les réseaux sociaux, invoquant de faibles ventes de billets. Elle a blâmé "la préférence de certains médias pour les titres sensationnels" pour cela. Les concerts en Europe et au Royaume-Uni se dérouleront comme prévu.

"Une représentation malheureuse"

"Le cœur lourd, nous avons décidé d'annuler nos prochaines dates de tournée en Amérique du Nord", lisait-on dans le communiqué du rappeur. Elle a expliqué que la tournée avait dû être reportée en raison de sa blessure de l'année dernière. "Les titres racoleurs" de certains médias auraient nuisible aux ventes de billets pour les spectacles aux États-Unis. Le premier concert était prévu pour avoir lieu le vendredi 9 août à Tampa, en Floride.

"La confiance et la croyance que j'ai en mes intentions et en mon engagement envers mon art semblent avoir été éclipsées par cette représentation malheureuse", a-t-elle élaboré sur l'impact présumé de la couverture médiatique. Un jour auparavant, les fans ont reçu un message de Ticketmaster, comme le rapportait "Variety", indiquant que l'événement était annulé et qu'ils recevraient prochainement un remboursement pour leurs billets.

Des problèmes vocaux pour la chanteuse

Durante la tournée de novembre, Hill a partagé sur Instagram qu'elle luttait contre "une grave tension vocale" depuis un mois. Elle avait besoin de faire une pause pour laisser sa voix se remettre. En juin, elle a annoncé le redémarrage de la tournée pour août sur les réseaux sociaux.

Dans son dernier post d'annulation, elle a rassuré les fans déçus. "Je peux vous assurer que personne n'est plus déçu que moi que nous ne puissions pas performer", a écrit la chanteuse. Elle et le groupe sont toujours excités à l'idée des concerts en Europe. "Et pour nos fans en Amérique du Nord, nous serons de retour de plein fouet une fois que ces circonstances imprévues seront résolues", a-t-elle promis, les remerciant pour leur compréhension.

De retour en Europe après longtemps

Lauryn Hill, Pras Michel (51 ans) et Wyclef Jean (54 ans) effectueront une tournée en Europe et au Royaume-Uni à partir du 12 octobre. Leurs fans là-bas "n'ont pas vu la performance d'anniversaire de l'éducation ni vu les Fugees se produire ensemble depuis plus de 25 ans", a-t-elle noté.

Avec ces performances, Hill et ses complices célèbrent le 25e anniversaire de l'album "The Miseducation of Lauryn Hill". En Allemagne, ils donneront trois concerts : le 16 octobre à Hambourg, le 30 octobre à Berlin et le 1er novembre à Hambourg.

Malgré l'annulation de leur tournée aux États-Unis en raison de faibles ventes de billets et d'une couverture médiatique négative, les Fugees restent engagés envers leurs concerts en Europe. L'Union européenne accueillera Lauryn Hill, Pras Michel et Wyclef Jean pour une série de spectacles, marquant la première fois en plus de 25 ans que les fans verront les Fugees se produire ensemble en Europe.

Lire aussi: