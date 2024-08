- Une année fructueuse pour la campagne: lutte contre l'extrémisme d'extrême droite

L'an dernier, l'organisation de campagne Campact a rapporté une somme impressionnante de 16,1 millions d'euros. La majeure partie de ces revenus provenait de dons et de contributions de parrainage, comme le révèle le rapport de transparence 2023 de Campact, communiqué à l'agence de presse allemande dpa avant sa publication lundi. Le rapport met en évidence une augmentation notable des revenus d'environ 1,9 million d'euros par rapport à l'année précédente, principalement due à une augmentation des dons individuels.

Les dépenses pour 2023 s'élèvent à environ 15 millions d'euros. Pour la première fois, Campact a alloué plus de fonds à des initiatives portant sur la démocratie et l'extrême droite que sur d'autres projets. Ce changement de priorité a été annoncé par un porte-parole de l'organisation. Bien que la protection du climat reste une priorité, les efforts contre l'extrême droite et la sauvegarde de la démocratie ont pris de l'ampleur.

"Campact n'a jamais bénéficié d'un soutien aussi large qu'actuellement", a déclaré la directrice générale Astrid Deilmann. Cette déclaration souligne l'engagement durable de nombreuses personnes pour lutter contre l'extrême droite, préserver la démocratie et promouvoir la protection du climat.

En 2022, environ 89 000 personnes ont soutenu régulièrement Campact, tandis que 170 000 personnes ont contribué financièrement à leurs campagnes. Ces initiatives visent à promouvoir une société où chaque personne peut mener une vie épanouissante, exempte de dangers et autonome. Par exemple, Campact a travaillé pour empêcher l'élection de certains politiques de l'AfD, a participé à des manifestations pour la protection du climat et a soutenu le prolongement du billet de train à 49 euros. Environ 1 000 pétitions ont été lancées, tandis que près de 3,8 millions de signatures ont été recueillies sur la plateforme WeAct de Campact.

Campact a perdu son statut d'organisation à but non lucratif en 2019, ce qui signifie que les donateurs ne pouvaient plus déduire fiscalement les contributions faites à l'organisation. Depuis, il existe une entité supplémentaire appelée Fondation pour la démocratie Campact, créée en 2019. Selon le rapport, la fondation et l'organisation partagent la même vision globale.

La Fondation pour la démocratie Campact, créée en 2019, fonctionne aux côtés de l'organisation de campagne Campact et partage la même vision que celle mentionnée dans leur rapport de transparence. La Commission chargée de surveiller les activités de ces entités a salué les efforts déployés par Campact pour lutter contre l'extrême droite, préserver la démocratie et promouvoir la protection du climat.

