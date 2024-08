- Une année apparemment défavorable pour les guêpes?

En fin d'été, les guêpes peuvent être un véritable fléau, mais il semble qu'il y en ait moins en Allemagne par rapport aux années précédentes. During the "Insect Summer" project in June and August, fewer wasps were spotted compared to 2023 and 2022. According to Laura Breitkreuz, an insect expert from the German Nature Conservation Association (NABU) in Berlin, one possible reason could be the heavy rain we had in early summer.

NABU et l'Association de conservation de la nature de Bavière LBV ont encouragé les Allemands à compter et signaler les insectes dans leur environnement pendant une heure chacun, en deux périodes en juin et en août. Le projet visait à recueillir des informations sur les coléoptères, les abeilles, les papillons et les bourdons en Allemagne.

La météo humide freine les colonies de guêpes

"Il y a des années où le nombre de guêpes est incroyablement élevé," explique Breitkreuz. "Comme en 2020, par exemple." La population de guêpes fluctue d'une année à l'autre, et la météo joue un rôle important. "Si l'hiver est doux et sec, plus de reines survivent pour établir de nouvelles colonies au printemps. Si l'été est particulièrement pluvieux, comme cette année, ce n'est pas idéal pour la croissance des colonies," ajoute-t-elle.

Tarja Richter, une experte de l LBV à Hilpoltstein, est d'accord. Elle pense que la forte pluie cette année a peut-être affecté la capacité des guêpes à construire de grandes colonies ou les a retardées par rapport à la normale. Breitkreuz recommande que la saison des guêpes pourrait se prolonger jusqu'à mi-octobre cette année.

Mais pourquoi les guêpes semblent-elles être un problème lorsque les douceurs sortent en fin d'été?

Pourquoi les guêpes sont considérées comme un nuisible en fin d'été

Selon l'Agence allemande de l'environnement, il existe différentes espèces de guêpes en Allemagne, mais seule la guêpe commune (Vespula vulgaris) et la guêpe allemande (Vespula germanica) sont ennuyeuses lors des fêtes glacées et des barbecues. Leurs colonies atteignent leur apogée en fin d'été. "Maintenant, il y en a tellement qu'ils ne cherchent pas seulement de la nourriture dans la nature, mais ils nous attaquent aussi," dit Breitkreuz.

Les odeurs sucrées des aliments et des boissons comme la glace, le jus et le gâteau aux fruits attirent les guêpes, dit Richter. Les larves de guêpes se nourrissent de viande, mais les guêpes adultes préfèrent le sucre. Le nectar, la sève végétale et le fruit sont sur le menu des guêpes adultes, tandis que les larves fournissent un liquide sucré aux guêpes ouvrières pour se nourrir. Mais en fin d'été, cette source de nourriture s'épuise. "Then, the wasps come to us," says Richter.

Beaucoup de gens trouvent le bourdonnement constant des guêpes ennuyeux et intimidant. Mais selon Breitkreuz, leur comportement ne doit pas être mal interprété comme étant agressif. "They need movement to see clearly," she explains.

Les colonies de guêpes peuvent être ennuyeuses pendant une courte période de l'année, mais elles sont bénéfiques en général, souligne Breitkreuz. Les larves consomment de grandes quantités d'insectes capturés comme les moustiques, les mouches et les taons - qui pourraient sinon devenir eux-mêmes un fléau.

La météo humide pendant l'été pourrait avoir eu un impact négatif sur les colonies de guêpes, les rendant plus petites cette année. Malgré le fait d'être ennuyeuses lors des événements en plein air en fin d'été en raison de la pénurie de sources naturelles de nourriture, les guêpes jouent un rôle crucial dans le contrôle des insectes nuisibles comme les moustiques et les mouches.

Lire aussi: