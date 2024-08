- Une ancienne figure du Centre islamique fait face à l'exclusion

Après une interdiction de cinq semaines du Centre islamique de Hambourg (IZH), considéré comme extrémiste, son précédent dirigeant est maintenant confronté à l'expulsion. Le ministère de l'Intérieur de Hambourg a délivré un ordre d'expulsion à Mohammad Hadi Mofatteh, 57 ans, cette semaine, selon un porte-parole du ministère. L'ordre impose son départ de l'Allemagne dans les deux semaines, sinon il risque d'être expulsé à ses propres frais et renvoyé dans son pays d'origine. Ce délai expire le 11 septembre 2024. De plus, il est interdit de revenir ou de résider en Allemagne, et toute violation peut entraîner une peine de prison de trois ans. La radio locale NDR 90.3 a rapporté cela plus tôt.

Mohammad Hadi Mofatteh avait été le dirigeant de l'IZH depuis l'été 2018. Selon l'Office hambourgeois de la protection de la Constitution, il avait représenté le Guide suprême iranien Ali Khamenei en Allemagne jusqu'à récemment.

La ministre fédérale de l'Intérieur Nancy Faeser (SPD) a déclaré le IZH interdit le 24 juillet, le qualifiant de "outil de propagande iranien important en Europe". Des perquisitions policières nationales ont été menées pour saisir les biens et les installations de l'IZH et de ses cinq organisations affiliées. Depuis, la Mosquée bleue est également sous contrôle fédéral.

