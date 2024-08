Une analyse esthétique hebdomadaire: un hommage possible à Obama?

Ainsi, lorsque la vice-présidente Kamala Harris est apparue de manière inattendue à la Convention nationale démocrate, portant un costume marron clair lors de l'événement du lundi soir, la mémoire collective des États-Unis, ou du moins celle des réseaux sociaux, a été instantanément ramenée à l'une des critiques les plus notables : le Tan-gate.

Il y a une dizaine d'années, le président Obama a irrité quelques commentateurs conservateurs en donnant une conférence de presse portant un costume clair. Les critiques estimaient que son choix de tenue n'était pas approprié pour la gravité du sujet abordé (concernant la réponse de l'armée américaine à l'émergence de l'État islamique).

À l'époque, le représentant de New York Peter King a critiqué le costume, déclarant à CNN qu'il symbolisait le "manque de sérieux" d'Obama. Entre-temps, le défunt commentateur de Fox News et farouche partisan Lou Dobbs a fustigé la tenue comme étant "inappropriée pour un président", suggérant lors de sa diffusion en direct qu'elle pourrait transmettre un message caché, peut-être destiné aux adversaires américains.

Que Harris ait voulu évoquer ce moment maintenant célèbre lié à la critique républicaine est débattu. Peut-être visait-elle exactement ce résultat. Mais lorsque Harris est montée sur scène tandis que "Freedom" de Beyoncé résonnait et qu'elle a enfilé un costume marron en riant, elle est apparue comme défiant les critiques de la qualifier de "non présidentielle".

Le comédien John Fugelsang a partagé sur X que la tenue "déclencherait les bonnes personnes", tandis que l'ancien porte-parole du RNC Tim Miller pensait qu'elle "cherchait à attirer Fox News dans une semaine de couverture sur les costumes clairs". Le romancier Michael Marshall Smith a décrit le choix de la garde-robe comme une "trollerie en profondeur".

Une perspective moins conflictuelle est que le costume, associé à une blouse lavallière blanche, était une référence légère à un épisode insignifiant de l'histoire politique. Au milieu d'un cycle d'actualités lent en août 2014, les médias ont adopté le Tan-gate avec des titres comme "Oui, nous tan !" et "L'audace du beige" (jeu de mots sur le slogan et la autobiographie famous d'Obama). Si l'événement DNC avait eu lieu une semaine plus tard, Harris aurait pu célébrer le 10e anniversaire de l'incident et causer un véritable émoi sur les réseaux sociaux.

Une telle référence aurait été en phase avec une campagne présidentielle qui a réussi à tirer parti des références culturelles pertinentes et des mèmes, de Harris adoptant "Brat" de Charli XCX au chapeau de campagne visiblement inspiré par la pop star Chappell Roan.

Des compétences vestimentaires émergeantes

Bien sûr, le choix de la couleur pourrait être purement coïncidentiel. Ce n'était pas la première fois que Harris portait un costume marron cette semaine, l'ayant fait lors d'une apparition au Maryland aux côtés du président Biden, bien qu'elle l'ait associé à un haut noir et un collier en or massif cette fois-ci.

Différents commentateurs numériques ont également affirmé que la tenue de DNC de Harris était en réalité camel, et non marron. La maison de couture française Chloe, dont la directrice de création Chemena Kamali a conçu le deux-pièces en laine sur mesure, a simplement décrit la couleur comme "brun".

En ignorant la couleur, il y avait beaucoup à analyser dans le choix de tenue de Harris. Par exemple, cela a signalé le début d'une relation florissante entre Harris et Chloe, avec Kamali, qui a habillé la vice-présidente avec une robe de soirée longue et une cape assortie lors d'un dîner d'État à la Maison Blanche en mai, travaillant désormais sur sa garde-robe.

Cette collaboration pourrait s'avérer bénéfique pour les deux parties. Chloe vit actuellement un renouveau culturel, Kamali recevant des éloges pour avoir revitalisé les codes de la mode féminine contemporaine depuis qu'elle a assumé son rôle en octobre. De nombreux ways, Harris correspond au profil de la cliente idéale de Chloe : une femme de couleur puissante cherchant à s'habiller pour un bureau qui, jusqu'à présent, n'a reconnu que la mode masculine.

Pour Harris, s'aligner avec la griffe française pourrait l'aider à subtilement réfuter sa réputation de manquer de sens de la mode. Depuis le début de son mandat en 2020, elle a porté de nombreuses variantes du même costume, toutes dans des couleurs neutres, pour divers événements. Mais tandis que son costume DNC était une coupe familière dans une teinte sûre et non controversée, les revers larges et les pantalons longs évasés de Chloe donnaient à la tenue une allure moins corporative.

Cela pourrait être la limite de l'audace vestimentaire de Harris. Et peut-être pour une bonne raison. Hillary Clinton, qui est montée sur scène ce lundi dans une teinte similaire de crème, a écrit dans ses mémoires de 2017 que "en tant que femme candidate à la présidence, j'aimais le signal visuel que j'étais différente des hommes mais aussi familière". Un uniforme, a-t-elle argumenté, serait une distraction convaincante qui pourrait encourager les gens à se concentrer sur ses propos plutôt que sur sa tenue.

Avec Harris prévue pour prononcer son discours d'ouverture jeudi, elle pourrait espérer que sa brève apparition en costume marron apaisera les critiques de la mode et laissera sa politique prendre la vedette.

