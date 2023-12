Une analyse des services de renseignement américains révèle que l'influence du Hamas s'est accrue depuis son attaque contre Israël

Alors que la campagne aérienne incessante d'Israël a tué des milliers de civils à Gaza, le Hamas, désigné comme groupe terroriste par les États-Unis et l'Europe, a réussi à se présenter comme le seul groupe armé à se défendre contre un oppresseur brutal qui tue des femmes et des enfants. Des responsables au fait des différentes évaluations affirment que le groupe a réussi à se positionner dans certaines parties du monde arabe et musulman comme un défenseur de la cause palestinienne et un combattant efficace contre Israël.

L'influence croissante du Hamas s'inscrit dans le sillage de l'effroyable attentat qu'il a perpétré en octobre contre Israël et qui a fait environ 1 200 morts, hommes, femmes et enfants. Les États-Unis ont fermement défendu le droit d'Israël à se défendre à la suite de cette attaque, y compris dans le cadre de sa campagne visant à éliminer totalement le Hamas.

Du point de vue du Hamas, l'attaque du 7 octobre contre le sud d'Israël a été un succès opérationnel éclatant. Au cours des mois qui ont suivi, le Hamas a été crédité - en particulier en Cisjordanie occupée - d'avoir négocié la libération de centaines de prisonniers et de détenus palestiniens détenus par Israël, en échange de certains des otages que le groupe détient à la suite de l'attaque, selon ces sources.

Entre-temps, les vidéos de propagande du Hamas, qui présentent le groupe comme des combattants très moraux qui suivent les enseignements de l'islam, malgré les détails horribles de l'attaque du 7 octobre et les descriptions de violences sexuelles contre des femmes israéliennes rapportées par des témoins oculaires ce jour-là, associées à un flot d'images dévastatrices de la souffrance des civils à l'intérieur de Gaza, sont devenues virales sur les médias sociaux arabes.

Avant le 7 octobre, un haut fonctionnaire de l'administration a déclaré : "Le Hamas n'était pas une organisation très populaire. Aujourd'hui, il est plus populaire.

Il est possible que le conflit contribue davantage à renforcer l'influence du Hamas à l'extérieur de la bande de Gaza qu'à l'intérieur, où des années de mauvaise gouvernance ont engendré la méfiance.

Un sondage réalisé au cours de la première semaine de novembre a révélé que les Palestiniens de Cisjordanie étaient beaucoup plus nombreux à soutenir les attaques du 7 octobre que ceux de Gaza (68 % contre 47 %). Bien qu'il soit difficile de mener des enquêtes en temps de guerre, étant donné que de nombreux habitants de Gaza ont été déplacés de leur domicile en raison des bombardements israéliens, ce résultat a été confirmé par d'autres sondages.

Les différentes évaluations ont circulé au sein du gouvernement américain, les responsables de l'administration Biden ayant commencé à avertir publiquement que le nombre de civils tués par les bombardements israéliens risquait d'accroître encore la popularité du Hamas dans les territoires palestiniens et les analystes avertissant que les bombardements pourraient ne servir qu'à inspirer davantage de terrorisme dans cette région et à l'étranger.

"Dans ce genre de combat, le centre de gravité est la population civile", a déclaré le secrétaire à la défense Lloyd Austin au début du mois. "Et si vous les faites tomber dans les bras de l'ennemi, vous remplacez une victoire tactique par une défaite stratégique.

Les responsables suivent de près plusieurs indicateurs clés qui suggèrent que le soutien au Hamas s'est accru à la fois dans les territoires palestiniens et ailleurs dans la région.

Les sondages réalisés par le Centre palestinien de recherche sur les politiques et les enquêtes ont montré que le soutien au Hamas en Cisjordanie occupée par Israël est passé de 12 % en septembre à environ 44 % en décembre. En Jordanie, où plus de la moitié de la population est d'origine palestinienne, des manifestants ont scandé dans la rue leur soutien au Hamas.

Aujourd'hui, surtout en Cisjordanie occupée par Israël, le Hamas est de plus en plus "considéré comme le seul groupe qui fait réellement quelque chose contre l'occupation israélienne", a déclaré Jonathan Panikoff, un ancien responsable des services de renseignement spécialisé dans la région.

Parallèlement, les responsables américains de la lutte contre le terrorisme craignent également que le succès du Hamas ne devienne une source d'inspiration pour les groupes terroristes disséminés dans le monde entier. Aux États-Unis, le FBI travaille "24 heures sur 24" pour identifier et neutraliser les auteurs d'attentats solitaires inspirés par le Hamas, a déclaré le directeur Chris Wray au Congrès ces dernières semaines.

"Je vois des lumières clignotantes partout où je me tourne", a déclaré M. Wray.

Les collègues de M. Wray chargés de l'application de la loi en Europe sont également sur leurs gardes. Quatre membres présumés du Hamas, soupç onnés de préparer des attentats en Europe, ont été arrêtés en Allemagne et aux Pays-Bas la semaine dernière, soupçonnés de préparer des attentats contre des institutions juives en Europe.

Ces évaluations brutales soulignent la difficulté inhérente - voire l'impossibilité, selon certains critiques de Jérusalem - de l'insistance d'Israël à "éradiquer" le Hamas.

La direction militaire du Hamas peut être vaincue, a déclaré la semaine dernière le porte-parole du département d'État, Matt Miller, mais "on ne peut pas vaincre une idée sur le champ de bataille".

Plusieurs responsables américains qui ont parlé à CNN des opinions générales de la communauté du renseignement sur le soutien populaire au Hamas ont souligné qu'il était extrêmement difficile de mesurer l'"influence". Et le haut responsable de l'administration a fait remarquer que les évaluations passées concernant une hausse de la popularité des groupes terroristes à la suite d'attaques très médiatisées se sont révélées "éphémères". L'une des principales questions qui se posent à la communauté du renseignement est de savoir combien de temps durera ce regain de crédibilité.

Avant le 7 octobre, certains signes indiquaient que le soutien politique du Hamas à l'intérieur de la bande de Gaza, qu'il gouverne depuis 2007, était en péril.

Un sondage réalisé le 6 octobre a révélé que 67 % des Palestiniens de Gaza déclaraient n'avoir "aucune confiance" ou "peu de confiance" dans le Hamas, ce qui, selon certains analystes, pourrait avoir joué un rôle dans la motivation du Hamas pour l'attentat. Les Palestiniens de Gaza sont plus enclins à imputer les pénuries alimentaires persistantes aux dirigeants du Hamas qu'au blocus israélien qui limite l'approvisionnement de Gaza depuis 2007, par exemple.

"Je pense qu'il s'agit de l'une des histoires les moins médiatisées", a déclaré M. Panikoff. "Certaines données montrent que le Hamas est en difficulté à Gaza du point de vue de la gouvernance. Et il s'agit là d'une méthode de distraction qui a fait ses preuves".

Les analystes du renseignement américain s'interrogent désormais sur la manière dont la gestion israélienne du conflit est susceptible d'affecter l'opinion publique à l'intérieur de la bande de Gaza et de la Cisjordanie, ainsi que dans l'ensemble du monde arabe et musulman.

Certains sondages antérieurs suggèrent que dans les périodes où Israël applique des politiques plus strictes à l'égard de Gaza - y compris lors des derniers cycles de violence - la popularité du Hamas augmente.

Le secrétaire d'État Antony Blinken a fait un clin d'œil à la pression exercée sur Israël pour qu'il arrête la guerre, par opposition au Hamas.

"Ce qui me frappe, c'est que même si, une fois de plus, nous entendons de nombreux pays demander instamment la fin de ce conflit, que nous souhaitons tous, je n'entends pratiquement personne dire - exiger du Hamas qu'il cesse de se cacher derrière les civils, qu'il dépose les armes, qu'il se rende", a déclaré M. Blinken mercredi. "Si le Hamas le fait, ce sera terminé demain. Cela aurait été terminé il y a un mois, il y a six semaines, si le Hamas l'avait fait. Et comment se fait-il qu'il n'y ait pas d'exigences de la part de l'agresseur et que seules des exigences de la part de la victime soient formulées ?

Même les opposants politiques palestiniens du Hamas, qui semblent reconnaître qu'il est peu probable que l'idéologie politique du Hamas soit "vaincue", évoquent la possibilité que le Hamas conserve un certain pouvoir dans la gestion de la bande de Gaza après le conflit.

Le Premier ministre palestinien Mohammad Shtayyeh a déclaré que l'objectif d'Israël de vaincre totalement le Hamas n'était pas réaliste et qu'il devrait plutôt être incorporé en tant que partenaire junior de l'Organisation de libération de la Palestine dans toute structure de gouvernance post-conflit. En 2006, le Hamas a remporté les élections législatives à Gaza et en Cisjordanie et a refusé de former une coalition gouvernementale avec le Fatah, qui domine aujourd'hui l'OLP. Il a ensuite pris le contrôle de la bande de Gaza.

Certains analystes du gouvernement américain craignent en privé que la poursuite par Israël de sa guerre contre le Hamas - y compris une campagne aérienne punitive qui a tué près de 20 000 personnes, selon le ministère palestinien de la santé dirigé par le Hamas à Gaza - n'ait pour effet involontaire de légitimer le Hamas sur le plan politique et d'inspirer davantage de terrorisme.

"Les Israéliens sont damnés s'ils le font, damnés s'ils ne le font pas", a déclaré M. Panikoff. "Cela pourrait engendrer davantage de terrorisme à long terme. Mais je ne sais pas quel pays s'attendrait à ce que son gouvernement reste les bras croisés après cela."

