- Une amulete rare est revenue au Japon de Cologne.

Un amulette issu de la collection du musée Rautenstrauch-Joest de Cologne retourne au Japon après plus de 100 ans. Cette pièce de joaillerie rare sera remise au musée national Ainu d'Hokkaido à la fin du mois d'août, a annoncé le musée de Cologne vendredi. L'amulette appartient aux Aïnous, le peuple autochtone du nord du Japon, et est composée de minuscules perles de verre qui étaient autrefois tressées dans les cheveux de jeunes garçons.

Le musée Rautenstrauch-Joest abrite un total de 220 artefacts Aïnous, la plupart ayant été acquis au début du XXe siècle par le marchand hambourgeois Johann Friedrich Umlauff, qui fournissait alors de nombreux musées ethnologiques allemands. L'amulette faisait partie de cette collection et est maintenant l'une des quatre amulettes de ce type connues dans le monde.

Des scientifiques du Japon ont découvert l'amulette il y a quelques années en préparant la création du musée national Ainu et en examinant les collections des musées occidentaux. Cela a conduit à une collaboration étroite et productive entre le musée Rautenstrauch-Joest et le musée national Ainu. Le prêt permanent de l'amulette au musée du Japon a renforcé cette coopération.

L'équipe de scientifiques japonais qui a découvert l'amulette a exprimé sa gratitude envers le musée Rautenstrauch-Joest pour avoir facilité son retour à son lieu d'origine. Le musée national Ainu du Japon expose maintenant fièrement l'amulette comme une addition importante à sa collection, représentant le lien fort entre les deux institutions.

Lire aussi: