Une Américaine enchaînée à un arbre avoue

En fin juillet, les forces de sauvetage ont secouru une femme malnutrie attachée à un arbre dans une forêt en Inde. La femme américaine affirme que son mari l'a laissée là pour mourir. Cependant, un détail suscite les soupçons des enquêteurs. La femme change maintenant sa déclaration.

C'était une découverte choquante en Inde il y a quelques jours à peine : une femme américaine enchaînée à un arbre a été trouvée dans une zone forestière de l'État du Maharashtra. Elle accusait son mari de l'avoir laissée là il y a 40 jours. Aujourd'hui, la femme de 50 ans a admis s'être attachée elle-même à l'arbre, comme le rapporte la BBC.

En fin juillet, un berger a entendu des cris désespérés dans une forêt près du village de Sonurli, à environ 500 kilomètres au sud de Mumbai, et a alerté la police. Les forces de sauvetage ont coupé la chaîne qui liait l'une des jambes de la femme et ont emmené la femme déshydratée et sévèrement malnutrie à l'hôpital. Les photos du sauvetage montrent une femme aux joues creuses, semblant être dans un état critique.

Comme elle était incapable de parler, la femme communiquait avec les médecins et la police grâce à un carnet. Dans l'un des messages, elle affirmait être une victime de crime : son mari l'avait attachée à l'arbre après une dispute et elle n'avait ni bu ni mangé pendant 40 jours. Elle affirmait également souffrir d'une psychose sévère qui l'empêchait de bouger la mâchoire.

Les enquêteurs ont engagé des poursuites contre le mari, notamment pour tentative de meurtre et détention illégale. Mais la déclaration de la femme a également suscité des doutes, car il est peu probable qu'une personne puisse survivre plus d'un mois sans eau et sans nourriture.

Pas mariée après tout

La femme a maintenant admis qu'elle n'était pas mariée après tout. Elle a probablement souffert d'hallucinations lorsqu'elle a fait ses premières déclarations, a déclaré la femme à la BBC. Elle a donc déclaré à la police qu'elle était désespérée car son visa avait expiré et qu'elle avait épuisé son argent. Elle a donc acheté des cadenas et des chaînes et s'est attachée à l'arbre.

Selon une copie de son passeport trouvée par la police, la femme est une citoyenne américaine du Massachusetts. Elle est censée avoir vécu en Inde depuis dix ans. Elle avait également un téléphone portable, une tablette et 31 000 roupies (environ 340 euros) sur elle.

La femme est actuellement soignée dans un établissement psychiatrique. Son directeur, le Dr Sanghamitra Phule, a déclaré à la BBC Marathi que l'état de la femme de 50 ans s'améliorait. "Elle mange, marche et fait de l'exercice. Elle est en traitement et nous lui donnons également quelques nutriments dont son corps était privé." Entre-temps, sa famille aux États-Unis a été localisée et elle a parlé à ses proches au téléphone.

Le berger qui a découvert la femme dans le besoin a immédiatement contacté la police locale pour demander de l'aide. Despite the initial claims made by the woman, the police investigation raised suspicions due to the unlikely survival scenario.

