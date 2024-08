- Une amende pouvant aller jusqu'à 10.000 euros: ne laissez pas cela dans votre véhicule

Éléments vitaux pour le véhicule décryptés : En Allemagne, les conducteurs doivent conserver un permis de conduire valide, le certificat d'immatriculation du véhicule (éviter la version lettre !), les documents relatifs aux modifications du véhicule, un triangle de prévention, un gilet haute visibilité et un kit de premiers secours à jour et non périmé. Ne pas se conformer lors d'une inspection de police peut entraîner des sanctions mineures et irritantes.

Cependant, les choses peuvent coûter plus cher si vous transportez des articles interdits dans votre automobile. L'ADAC nous le rappelle dans une vidéo concise. La vidéo est courte principalement parce qu'il n'y a pas grand-chose à discuter.

Un couteau rangé dans votre boîte à gants peut vous coûter cher

Le moment où vous transportez de manière imprudente certains couteaux dans votre véhicule - "imprudence" signifie facilement accessible - vous violez la loi sur les armes, selon un expert juridique de l'ADAC. Un couteau serait considéré comme facilement accessible, par exemple, s'il était rangé dans le compartiment à gants.

Selon l'ADAC, les couteaux à une main et les lames dépassant 12 centimètres, ainsi que les pistolets à airsoft, sont classés comme armes prohibées. Les couteaux de poche ordinaires ne posent généralement pas de problème car leur lame mesure environ sept centimètres.

Vous êtes particulièrement vulnérable de tomber dans le "piège du couteau à une main". Ce sont des couteaux avec une broche d'aide au milieu de la lame et une lame verrouillable. D'autres ont des trous dans la lame ou un flipper. La longueur de la lame n'a pas d'importance avec de tels couteaux. Certains fabricants permettent le retrait de la broche de la lame. Cependant, il n'est pas clairement défini si le retrait des aides est suffisant pour transporter légalement le couteau, et cela ne change pas la sanction maximale.

Par conséquent, transportez un tel couteau uniquement si vous avez un "intérêt légitime". Selon la loi, cela se produit "surtout lorsque le transport de l'objet est lié à une profession, à l'entretien des coutumes, au sport ou à une finalité acceptée". Si vous devez le transporter mais n'avez pas un tel "intérêt légitime", le couteau doit être rangé dans un contenant verrouillable. Ce que cela signifie exactement peut parfois être sujet à interprétation.

Autre chose à éviter de transporter dans votre automobile

D'autres choses à éviter de transporter dans votre véhicule comprennent les substances dangereuses telles que les explosifs et un grand nombre de feux d'artifice, les grandes quantités de carburant au-delà du réservoir, certaines

