- Une ambulance de pompiers heurte des piétons.

Une ambulance du pompier de Berlin a heurté un piéton à Friedrichsfelde, dans le district de Lichtenberg. L'homme a été grièvement blessé et transporté à l'hôpital. C'est ce que rapportent les pompiers. Par la suite, il y a eu une collision sur la Volkradstraße près de la Schwarzmeerstraße entre le piéton et l'ambulance, qui rentrait à la caserne sans ses feux allumés.

Le piéton, après des soins d'urgence d'un médecin et de l'équipe accompagnante, a été transporté à l'hôpital. La Volkradstraße a été entièrement fermée pendant environ 40 minutes. La police de Berlin enquête sur les causes de l'accident. Le centre de situation de la police n'a pu fournir aucune information initiale.

L'accident impliquant l'ambulance et le piéton s'est produit dans le district de Lichtenberg, plus précisément près de la Volkradstraße et de la Schwarzmeerstraße. Après l'incident, l'ambulance est revenue à la caserne située à Lichtenberg.

Lire aussi: