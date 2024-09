- Une aide urgente est nécessaire pour les cas de piqûres de guêpes, appel aux secours d'urgence

Augmentation des incidents de piqûres et réactions graves : Ces dernières semaines, il y a eu une augmentation du nombre de personnes de la région sud-ouest de Saxe qui cherchent un traitement pour des piqûres de guêpes. Le nombre de cas a considérablement augmenté et est plus élevé que les années précédentes, selon le Dr. Bernd Krämer, directeur médical de l'association de secours de la région sud-ouest de Saxe. "Il semble qu'il y ait plus de piqûres de guêpes, plus de cas graves, et par conséquent, plus d'interventions du service de secours." Il n'y a pas de données des années précédentes pour comparaison. L'association est responsable des districts de Vogtland et de Zwickau.

Des tendances similaires sont observées à la clinique de Vogtland à Plauen. Selon le chef du service Matthias Wißgott, plus de 110 incidents de piqûres de guêpes et d'insectes ont été traités d'ici mi-août, comparé à 51 l'année dernière. "Août est généralement le mois avec le plus grand nombre de tels incidents." Après une piqûre, certaines personnes peuvent présenter des symptômes plus graves tels qu'un gonflement local intense et un choc allergique. Certaines personnes ont été hospitalisées.

En général, les piqûres de guêpes sont inoffensives

Selon Wißgott, les piqûres de guêpes sont généralement inoffensives pour la plupart des gens. Cependant, en cas de piqûres dans la zone de la bouche ou de réactions allergiques graves, il est recommandé de contacter immédiatement le service de secours ou de se rendre aux urgences.

Hors de la région sud-ouest de Saxe, il n'y a pas de Increase dans les blessures causées par les piqûres de guêpes par rapport aux années précédentes. Le bureau de protection contre les incendies et les catastrophes de Dresde n'a pas signalé d'augmentation des interventions pour cette raison. Dans le district de Nordsachsen, il n'y a pas eu de Increase notable des interventions du service de secours liées aux guêpes pendant l'été, selon Alexander Bley du bureau de district de Torgau. À la clinique de Chemnitz, la gravité des patients arrivant aux urgences avec des piqûres de guêpes est restée la même, selon un porte-parole. "C'est particulièrement problématique si les piqûres sont dans la bouche ou même dans la zone de la gorge. Nous avons eu de tels cas, mais nous en avons eu aussi par le passé."

Conseils pour gérer les conflits avec les guêpes

En général, les guêpes ont une mauvaise réputation, mais les conflits entre les humains et les animaux peuvent souvent être évités avec de bons conseils, a expliqué Sabrina Rötsch, qui donne des conseils téléphoniques sur les guêpes et les frelons pour Nabu Saxe. En ce moment, les animaux peuvent sembler agressifs, mais "ils ont simplement

Lire aussi: