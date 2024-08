- Une aide efficace quand un être cher est en difficulté

Quelque chose cloche. D'habitude, Marie était toujours pleine d'énergie, dansant à chaque gathering, toujours en train de planifier la prochaine escapade, et son rire était si sincère qu'il faisait rire tout le monde autour d'elle.

Mais ça, c'était avant. Les choses ont changé maintenant.

Elle devient de plus en plus solitaire, annulant spontanément les plans, et souvent trop épuisée pour socialiser le soir. Quand elle se montre, elle fait encore des blagues et rit, mais ses yeux, maintenant cernés de cercles sombres, manquent de leur étincelle habituelle.

Marie a changé.

Ses amis proches ont également remarqué le changement. Ils sont préoccupés, soupçonnant qu'elle pourrait traverser une phase dépressive ou faire face à d'autres problèmes psychologiques. Mais ils sont silencieux, même quand elle parle de la mort. Ils veulent aider, sincèrement, mais ils ne savent pas comment.

Comment demander à un ami comment il se sent vraiment quand il rit devant vous ?

Comment lui dire qu'il a perdu son étincelle ?

Comment exprimer ses préoccupations sans empirer les choses ?

Dialogues délicats et soins personnels

Ce sont des questions que beaucoup d'entre nous se posent, car la plupart d'entre nous connaissent quelqu'un comme Marie. Pour certains, ce n'est pas un ami, mais un membre de la famille, un partenaire, un collègue, ou même quelqu'un qu'on aime. Chaque année, environ 2,8 millions de personnes en Allemagne seules sont diagnostiquées avec un trouble mental - une tendance à la hausse. Mais ce ne sont pas seulement les personnes concernées qui souffrent. Souvent, leurs proches souffrent aussi, se sentant impuissants.

C'est exactly ce que l'organisation "Premiers secours en santé mentale" (PSSM) essaye d'aborder avec un programme spécial. En 2000, l'initiative a lancé un cours de premiers secours en santé mentale. En 2019, des cours similaires étaient disponibles en Allemagne. Depuis, plus de six millions de personnes dans le monde ont été formées en tant que secouristes en santé mentale. Au lieu d'enseigner la position de récupération, le curriculum se concentre sur les compétences de communication avec les personnes luttant contre la toxicomanie, la dépression ou les troubles anxieux, et les stratégies de soins personnels.

Vous n'êtes pas un thérapeute, bien sûr. Ce cours vise plus à apprendre à aborder ceux qui en ont besoin sans être aspiré dans leurs problèmes de santé mentale. Les participants apprennent en petits groupes sur plusieurs séances comment parler à des proches lorsqu'ils remarquent un changement ou voient des signes de sentiments négatifs comme le vide ou même des pensées suicidaires. L'objectif est de combler le fossé entre ceux qui sont touchés et la thérapie, offrant de l'aide et de l'espoir sans ajouter de pression.

Pour cela, les initiateurs ont développé leur propre approche de conversation, qu'ils ne partagent qu'au sein de la formation. Ils l'appellent le "principe Roger". Il est basé sur divers concepts de communication et pratiques psychologiques, mettant l'accent sur l'empathie et la constructivité envers ceux qui luttent.

Apprendre les premiers secours pour la dépression

Chaque cours est dirigé par un psychologue qui fournit également des connaissances de base sur les troubles mentaux courants et les stratégies de soins personnels pour les proches. Ils insistent sur l'importance de prendre soin de soi en essayant d'aider les autres. Les leaders sont sensibles aux participants, s'assurant toujours qu'ils sont à l'aise pendant les sujets souvent émotionnels. Les options en ligne et en personne sont disponibles. Si vous vous sentez submergé, vous pouvez faire une pause dans les deux cas.

Tout le monde peut participer, à condition de ne pas être actuellement en phase psychologique critique soi-même. Jusqu'à présent, les femmes et les professionnels confrontés à des problèmes similaires ont constitué la majorité des participants. La demande de secouristes en santé mentale ne cesse de croître, car à la fois les adultes et les enfants ont connu une augmentation des problèmes de santé mentale depuis la pandémie. Les options de thérapie sont limitées, rendant

