Une aide aux victimes de l'ouragan Helene: un guide

En tant que l'une des tempêtes les plus importantes que le golfe du Mexique ait connues en un siècle, l'impact d'Hélène est considérable, causant des inondations dévastatrices, des vents nuisibles et des situations périlleuses, affectant des régions à des centaines de miles du littoral. Les autorités locales ont confirmé au moins cinq morts en raison de la tempête et ont secouru plus d'une centaine de personnes des eaux montantes. Les fournitures d'électricité ont été coupées pour plus de 3 millions de clients dans quatre États, et les experts prévoient que la restauration prendra plusieurs semaines.

Si vous êtes intéressé à contribuer à ceux qui sont touchés par Hélène, utilisez le formulaire ci-dessous ou cliquez sur ce lien ici.

Nous sommes actuellement en train d'évaluer les dommages dans notre communauté, car Hélène a causé des perturbations significatives. En travaillant ensemble, notre équipe et nous collectons des fournitures essentielles à distribuer parmi ceux qui en ont besoin.

