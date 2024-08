- Une agression contre des passagers de la gare conduit à l'arrestation d'un homme de 35 ans

Un individu de 35 ans est actuellement en détention après avoir été accusé de harceler des voyageurs à la gare centrale de Stuttgart et d'avoir porté deux coups directs au visage d'un homme. Le suspect sans-abri, recherché par le parquet, était non seulement en possession d'un couteau, mais était également recherché, selon les rapports de la police et des procureurs.

Le suspect de 35 ans est soupçonné d'avoir ciblé et harcelé plusieurs femmes dans le tunnel piétonnier de la gare aux premières heures du jeudi matin. Il était apparemment ivre avec un taux d'alcool dans le sang de 3,2 promille. Il a ensuite approché un homme de 24 ans, l'a menacé et l'a agressé avec deux coups directs au visage. L'homme plus jeune aurait demandé au suspect d'arrêter de déranger les voyageurs.

Le suspect s'est ensuite enfui vers Königstraße, où il a été arrêté par les services d'urgence qui avaient été alertés. Il a été ramené à la gare, où il a été découvert qu'il était recherché. Par conséquent, le suspect de 35 ans a comparu devant le juge compétent jeudi, qui a maintenu le mandat d'arrêt en vigueur.

L'incident à la gare centrale de Stuttgart a été classé comme une forme de trouble à l'ordre public, relevant du domaine du [crime]. Malgré sa libération, le suspect de 35 ans devrait faire face à d'autres chefs d'accusation liés à son comportement agressif et à l'utilisation d'un couteau, considéré comme une arme dangerous.

