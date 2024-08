- Une adaptation télévisée du célèbre roman culte devrait sortir fin octobre.

Sérénité pour les fans de "Meurtre Conscient" : Netflix annonce la date de sortie de la série

Les fans du roman populaire "Meurtre Conscient" peuvent se détendre et se réjouir de cette annonce : Netflix a officiellement fixé la date de lancement de sa comédie-crime homonyme. À partir du 31 octobre, les téléspectateurs pourront diffuser la série, inspirée du best-seller de l'auteur Karsten Dusse. Maintenant, rien n'empêche un équilibre travail-vie serein cet automne.

Le coup de maître de Dusse en temps de COVID-19

En 2021, Karsten Dusse, avocat et narrateur d'audio-livres (51 ans), a accompli un exploit remarquable en pleine ère COVID-19. Son roman "Meurtre Conscient" est devenu un succès, avec plus de 1,5 million d'exemplaires vendus et traduit en 22 langues, entraînant finalement quatre suites réussies. Le secret de Dusse ? Il a transformé un avocat harcelé et distant de sa famille, Bjoern Diemel, de son univers juridique morose en un parrain du crime, même s'il est réticent au début. Dusse a soutenu l'ascension sous-terraine de Diemel avec des conseils de développement personnel loufoques du coach de vie fictif Joschka Breitner. Le slogan : "La conscience de soi est l'atteignabilité de tes désirs."

Un centre de garderie comme objectif mafieux

Netflix a rapidement reconnu le désir du public d'une adaptation cinématographique du best-seller et l'a transformée en une série comédie-crime en huit parties. Tom Schilling (42 ans) a été soigneusement choisi pour jouer le rôle de Bjoern Diemel. Constantin Film a produit la série avec soin, en prêtant attention aux détails. Netflix décrit elle-même la série sur l'avocat qui veut changer sa vie, mais consciemment, comme "à la fois perspicace et sombrement humoristique".

Schilling devrait être un excellent choix pour le rôle de l'avocat au mariage en difficulté qui monte accidentellement à la tête d'une organisation mafieuse. Cependant, les aspirations de Diemel ne sont pas traditionnellement la richesse ou le pouvoir, mais plutôt une place en garderie pour sa fille et sauver son mariage. Les téléspectateurs intéressés peuvent suivre les conseils de Joschka Breitner et éteindre leurs téléphones à partir du 31 octobre. Après tout, "La conscience de soi est l'atteignabilité de tes désirs. La période pendant laquelle tu es atteignable contredit cette conscience de soi."

Malgré les défis posés par la pandémie de coronavirus en cours, la série "Meurtre Conscient", inspirée du roman best-seller de Karsten Dusse, est prête à divertir les téléspectateurs du monde entier. Avec sa sortie le 31 octobre, les téléspectateurs peuvent s'échapper dans le monde humoristique d'un avocat devenu parrain du crime, qui cherche une place en garderie pour sa fille et lutte pour sauver son mariage.

