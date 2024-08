- Une action urgente après l'élection en Thuringe par un écologiste

Madeleine Henfling, potentielle cheffe des Verts en Thuringe, anticipe une tentative de l'AfD de perturber la formation du gouvernement après les élections régionales. En cas de chaos important, Henfling pense que l'AfD pourrait exploiter la situation pour écarter ses rivaux, s'immiscer dans les processus de prise de décision critiques et finalement chercher un vote direct pour le chef de l'État. Selon elle, l'AfD pourrait être impatiente d'obtenir un vote électoral direct immédiat pour le chef de l'État.

Selon la constitution de Thuringe, dans les 30 jours suivant l'élection, le nouveau parlement régional doit être établi. Henfling souligne l'importance de cette période comme une période critique.

Après la mise en place du nouveau parlement régional, un vote électoral direct pour le chef de l'État est possible. Au troisième tour de vote, le candidat ayant obtenu le plus de voix l'emporte, sans nécessiter une majorité absolue.

Il y a des craintes que Björn Höcke, chef de l'AfD en Thuringe, puisse se présenter si l'AfD émerge comme parti dominant lors des élections régionales. Selon les sondages, l'AfD, étiquetée comme extrémiste, est en tête des sondages depuis plusieurs mois.

Georg Maier, candidat principal du SPD, partage également des préoccupations concernant une formation de gouvernement potentiellement difficile. Maier pense que l'AfD cherchera à perturber les négociations de coalition en demandant un vote électoral direct précoce pour le chef de l'État ou similaire, affirmant que c'est leur stratégie pour attaquer la démocratie de l'intérieur.

Voigt précise les conditions pour la candidature

Mario Voigt, potentiel candidat du CDU pour assumer la chancellerie d'Erfurt en tant que chef de gouvernement, a déclaré lors d'une interview avec "taz" qu'il ne briguerait un vote électoral direct pour le chef de l'État que si Thuringe et ses institutions démocratiques étaient protégées. Voigt a Promise de ne pas coopérer avec l'AfD et a qualifié Höcke de menace pour la nation.

When asked if history might repeat itself, as it did on February 5, 2020, when the FDP politician Thomas Kemmerich was elected head of government using AfD votes, Voigt articulated they had learned from that experience.

Les sondages placent l'AfD entre 28 et 30 %, avec le CDU de Voigt stagnant à 21-23 %. Le BSW de Wagenknecht suit de près avec 19-21 %, ce qui pourrait potentiellement se transformer en une course pour la deuxième place et le poste de chef de l'État, aucun autre parti ne souhaitant établir une coalition avec l'AfD.

Henfling a également exprimé ses réserves quant aux demandes du parti BSW de Wagenknecht pour une nouvelle approche de l'AfD. Elle s'inquiète d'une alliance potentielle entre le BSW et l'AfD en raison de points de vue similaires dans certains domaines politiques de leurs programmes. De plus, il y a un danger que les membres du BSW soient submergés sur le plan politique en raison de leur manque d'expertise.

Possible consentement pour les projets de loi de l'AfD

Katja Wolf, candidate principale du BSW, a suscité la controverse en déclarant lors d'une émission télévisée que son parti pourrait approuver des projets de loi de l'AfD s'ils sont jugés appropriés. La fondatrice du parti, Sahra Wagenknecht, a ensuite contesté cette stratégie, affirmant qu'elle avait échoué à arrêter l'AfD.

Maier considère le BSW comme une alternative à l'AfD, mais agit finalement comme un fournisseur de coalition. Il reste sceptique quant au BSW, exprimant des préoccupations quant à leur contenu et leur personnel. Il réaffirme que le SPD ne participera pas à un gouvernement dépendant de majorités variables impliquant l'AfD.

