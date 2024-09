Le duo composé des artistes musicaux Jack et Meg White. - Une action en justice contre Trump liée à l'utilisation de l'"Armée des Sept Nations"

Jack et son ex-épouse Meg White, anciennement connus sous le nom de duo de rock The White Stripes, engagent des poursuites légales contre Donald Trump. Ils affirment que le candidat républicain à la présidence utilise leur tube "Seven Nation Army" dans sa campagne politique sans avoir obtenu l'autorisation nécessaire.

Sur son Instagram, Jack a partagé une capture d'écran du procès-verbal déposé avec Meg à New York. La légende disait : "Cette machine s'attaque aux fascistes."

Utilisation non autorisée de "Seven Nation Army"

Selon le magazine du secteur du divertissement "Variety", les documents du procès montrent que Trump et son équipe de campagne n'ont pas cherché ni obtenu l'autorisation du groupe pour utiliser leur musique, et n'ont pas non plus répondu aux tentatives de médiation juridique. Selon The White Stripes, Trump et son équipe étaient conscients de l'utilisation non autorisée de la chanson, ce qui constitue une violation du droit d'auteur. Ils réclament maintenant des dommages-intérêts compensatoires contre Trump et ses associés.

Fin août, "Variety" a rapporté que Jack avait menacé de poursuivre Trump pour l'utilisation de la chanson "Seven Nation Army" dans une vidéo supprimée sur X, montrant l'entrée de Trump sur scène.

De plus, la plainte fait également référence à la condamnation antérieure de The White Stripes concernant Donald Trump lors de la campagne de 2016, où il utilisait le terme "Seven Nation Army". Ils ont exprimé leur forte désapprobation de cette affiliation. L'utilisation de la chanson maintenant est perçue comme "encore plus répugnante", car ils "réprouvent violemment les politiques et mesures du défendeur Trump pendant sa présidence et celles qu'il a proposées pour son second mandat."

Les musiciens résistants à Trump et sa campagne

The White Stripes ne sont pas les seuls musiciens à avoir publiquement condamné l'utilisation de leur musique dans la campagne de Trump. Récemment, des personnalités célèbres comme Céline Dion (56 ans), la famille du défunt chanteur de soul Isaac Hayes (1942-2008) et Beyoncé (43 ans) ont également fait la une des journaux pour cette raison.

