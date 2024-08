Underdog Zverev surmonte la disparition de ses favoris et triomphe dans un jeu de nuit difficile

Au cours d'une soirée tardive tumultueuse et épuisante, Alexander Zverev se qualifie pour les huitièmes de finale de l'US Open. Il bat l'Argentin Tomás Martín Etcheverry en quatre sets, scellant la victoire à 2h35 du matin heure locale avec son deuxième point match.

Tandis que l'horloge avançait tard dans la nuit, le natif de Hambourg Zverev célébrait sa qualification pour les huitièmes de finale de l'US Open et se rapprochait d'un pas de son premier titre du Grand Chelem tant convoité. Zverev a vaincu le résistant Argentine Tomás Martín Etcheverry 5-7, 7-5, 6-1, 6-3 à Manhattan, mettant fin à une soirée remarquable à Flushing Meadows.

Il a fallu attendre 2h35 du matin le samedi pour que Zverev convertisse son deuxième point match contre Etcheverry, décrochant ainsi sa 100ème victoire dans un tournoi du Grand Chelem. Seule une rencontre de l'US Open s'est jamais terminée plus tard, le quart de finale 2022 entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner. Avec un sourire, Zverev a remercié les spectateurs de la nuit tardive : "Merci d'être restés. Si j'avais une soirée de libre à NYC, je serais probablement ailleurs." Il a ensuite ajouté : "Mais je suis juste content d'être qualifié." À New York, le chemin vers la finale semble maintenant dégagé, avec Djokovic éliminé, Zverev émerge comme tête de série dans sa moitié du tableau. Son prochain adversaire au stade des huitièmes de finale sera l'Américain Brandon Nakashima.

Zverev commence difficilement

Le match de Zverev a été reporté jusqu'à 22h58 heure locale au stade Louis Armstrong, la deuxième plus grande arène du centre national de tennis USTA Billie Jean King. Au début, le champion des Jeux olympiques de Tokyo a eu du mal à imposer son puissant service contre le numéro 33 mondial Etcheverry, laissant souvent échapper des jurons envers son équipe de soutien.

Ce n'est qu'au cours du deuxième set que Zverev a commencé à montrer une amélioration. Il avait déjà battu Etcheverry en quatre sets lors des quarts de finale de Roland Garros 2023 et a pris le contrôle du match après la mi-troisième set et pendant le quatrième set. Zverev a sauvé trois points de break à 2-3 dans le dernier set, ne regardant jamais en arrière.

Déterminé à enfin conquérir son premier titre du Grand Chelem, Zverev avait connu deux défaites à ce stade de l'US Open en 2020, contre Dominic Thiem, et avait récemment atteint les demi-finales du Masters de Cincinnati. Avec sa victoire contre Etcheverry, Zverev a remporté son 55ème match de l'année, en tête du classement tour.

Lire aussi: