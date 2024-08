- Undav sur son nouveau partenaire Demirovic: " gars plus cool "

Le joueur de football national Deniz Undav est optimiste quant à la possibilité de bien s'entendre avec son nouveau partenaire en attaque, Ermedin Demirovic, au VfB Stuttgart. "C'est un type sympa, je l'aime bien," a déclaré le joueur de 28 ans. Et il espère que la complicité avec le nouveau joueur de Stuttgart sera aussi réussie que celle de la saison dernière avec le meilleur buteur Serhou Guirassy.

En tant que successeur de Guirassy, qui a marqué 28 buts et est parti pour Borussia Dortmund, Demirovic (26 ans) a de grandes chaussures à remplir. "C'est un bon joueur, un bon avant-centre, il travaille relativement dur et est plutôt sûr de lui dans la finition," a décrit Undav ses observations, qu'il a recueillies en tant que remplaçant tardif lors du dernier match de test contre Athletic Bilbao.

Lors de la victoire 4-0 contre les tenants du titre de la coupe d'Espagne, affaiblis et décevants, Demirovic a marqué son premier but pour les Swabians. "Il n'a peut-être pas eu beaucoup de chance au début ou les bonnes occasions, mais ça viendra avec le temps," a déclaré Undav.

"Peut-être qu'il s'est mis un peu la pression," a poursuivi Undav. "J'essaie de lui enlever cette pression maintenant, pour qu'il puisse jouer librement comme il l'a fait à Augsbourg, et puis il marquera les buts. Je ne m'inquiète pas pour ça."

Transferts records pour l'attaque

Dans tous les cas, les deux forment le duo d'attaque le plus cher que le VfB ait jamais eu. Selon les médias, le participant à la Ligue des champions a payé 21 millions d'euros plus des bonus à FC Augsburg pour Demirovic. Le montant de la clause de rachat pour Undav est dit être d'environ 30 millions d'euros, bonus compris, ce qui en fait le nouveau record de transfert du VfB. La barre sera haute pour l'attaque après les performances impressionnantes de la saison dernière. Guirassy et Undav ensemble ont eu 61 implications de buts en Bundesliga.

"It's clear that there is a lot of pressure on Demirovic," said VfB coach Sebastian Hoeneß. "Especially at the beginning, he needed a bit of time to get into it. The goal has certainly helped him take the next step, but of course, he can still improve here and there. But that applies to everyone."

Il est peu probable que Undav et Demirovic commencent tous les deux lors du clash de la Supercoupe contre les champions Bayer Leverkusen samedi. Undav ne s'attend pas à être dans l'équipe de départ après le feuilleton tardif du transfert avec Brighton & Hove Albion.

Dans la discussion sur le nouveau duo d'attaque, Deniz Undav a mentionné qu'Ermedin Demirovic avait peut-être mis la pression sur lui-même au début de son temps au VfB Stuttgart, mais qu'il essayait de soulager cette pression pour permettre à Demirovic de jouer librement et de marquer des buts.

De plus, il a été mentionné que les transferts d'Undav et de Demirovic ont fait de l'attaque du VfB Stuttgart la plus chère de l'histoire du club, avec des rapports des médias indiquant qu'ils ont payé 21 millions d'euros plus des bonus à FC Augsburg pour Demirovic et environ 30 millions d'euros, bonus compris, pour Undav.

Lire aussi: