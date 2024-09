Undav est frustré par l'incident de marquage de buts typique de Rüdiger.

Au Santiago Bernabéu, VfB Stuttgart a fait une entrée remarquée en Ligue des champions, mais a finalement été battu 1 à 3 par les tenants du titre. Malgré une résistance acharnée, les joueurs de Stuttgart ont dû s'incliner. Un joueur vedette de Real Madrid a rendu hommage aux visiteurs.

Deniz Undav, la jeune star de Stuttgart, était "furieux" contre le fautif Antonio Rüdiger. "Nous avions la mainmise sur le match et aurions dû marquer en première mi-temps. Mais ensuite, nous avons concédé ce fichu but sur coup de pied arrêté", a pesté l'attaquant de Stuttgart après la défaite 1-3 (0-0) contre Real Madrid lors de leur première apparition en Ligue des champions.

Ce "fichu" but était l'œuvre de l'ancien joueur de Stuttgart, Rüdiger. Le coéquipier international d'Undav a donné l'avantage à Real avec une tête sur corner (83') et ne s'en est pas formalisé. "Je suis ravi d'avoir marqué contre mon ancien club, mais nous n'avons pas été impressionnants en première mi-temps", a déclaré le défenseur.

Un Brésilien scelle la victoire

Avant le but de Rüdiger, Undav avait égalisé avec une tête (68') après un corner, annulant le but d'ouverture de Kylian Mbappé pour les Espagnols (46'). "C'est juste mon instinct", a déclaré Undav au sujet de son but : "Je l'ai depuis ma naissance". Mais le Brésilien Endrick a scellé la victoire pour Real avec un but en fin de match (96').

"C'était un match typique de Real Madrid. Mais nous allons continuer à avancer, nous devons mettre les choses en perspective. Nous allons revenir en Ligue des champions et essayer de faire mieux que la dernière fois", a déclaré l'entraîneur de Stuttgart, Sebastian Hoeneß, qui affrontera Borussia Dortmund en Bundesliga dimanche. "Nous allons tirer beaucoup de leçons de ce match, surtout l'expérience au plus haut niveau. Maintenant, nous avons Dortmund en ligne de mire. Nous ne perdrons pas de vue cet objectif."

Un ancien joueur de Dortmund n'a que des éloges pour Stuttgart. "C'était un défi difficile pour nous", a déclaré le joueur international anglais Jude Bellingham : "Stuttgart a une équipe solide. Ils ont fait de grands progrès récemment". Selon Rüdiger, Real doit également se remettre en question, surtout avec un joueur clé absent. "Nous sommes encore en train de trouver notre rythme, car nous avons perdu un joueur important comme Toni Kroos", a expliqué le défenseur : "C'est difficile à remplacer. Ses talents sont exceptionnels". Le milieu de terrain expérimenté et champion de la Ligue des champions à six reprises a pris sa retraite du football après l'Euro avec l'équipe nationale allemande.

