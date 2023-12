Un YouTuber conduit les autorités à des restes humains qui seraient ceux d'un homme disparu depuis 2013

Dans un communiqué de presse, le bureau du shérif a déclaré que James Hinkle, un vidéaste local qui exploite la chaîne YouTube Echo Divers, a repéré un véhicule submergé dans un étang privé alors qu'il filmait avec son drone.

M. Hinkle cherchait dans la région des indices liés à la disparition de Donnie Erwin, qui avait 59 ans lorsqu'il a disparu de Camdenton, dans le Missouri, en décembre 2013.

"Lorsque j'ai appris que Donnie était un ancien combattant et qu'il vivait à une heure et demie de chez moi, à Clinton, dans le Missouri, j'ai su que je pouvais participer aux recherches", a déclaré M. Hinkle, qui supervise une équipe de recherche et de sauvetage en plongée sous-marine, à CNN via Facebook.

Dans un communiqué de presse publié le 16 décembre, le bureau du shérif a indiqué que les plongeurs avaient confirmé que le numéro de la plaque d'immatriculation du véhicule correspondait à celui de Donnie Erwin, mais qu'ils n'avaient pas trouvé de restes.

Le week-end précédant Noël, les autorités ont fait appel à des chiens détecteurs de cadavres, qui ont alerté les détectives sur une zone spécifique de l'étang. Dimanche, des plongeurs ont retrouvé des restes humains et "une hanche artificielle correspondant à celle de M. Erwin", selon le bureau du shérif du comté de Camden.

"Un médecin légiste devra examiner les restes pour déterminer avec certitude s'il s'agit bien de ceux de M. Erwin, mais les enquêteurs sont convaincus que la hanche et les restes lui appartiennent", a déclaré le bureau du shérif.

Selon un avis de disparition, M. Erwin a été vu pour la dernière fois vers 9h30 le 29 décembre 2013.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com