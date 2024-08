- Un yacht en Sicile: les plongeurs plongent plus profondément

Suite au chavirement d'un luxueux voilier au large des côtes siciliennes, des plongeurs expérimentés ont réussi à pénétrer dans la coque du navire. Pour ce faire, les plongeurs expérimentés des grottes ont dû briser une vitre sous-marine de trois centimètres d'épaisseur. Cette information a été communiquée par l'agence de presse italienne ANSA, citant le service d'incendie local. Ils ont pénétré dans le yacht, le "Bayesian", par une étroite ouverture, mais n'ont pas encore atteint les zones de cabine en dessous du pont, où les six personnes portées disparues sont présumées se trouver.

Le "Bayesian", mesurant environ 50 mètres de long, repose à une profondeur de 49 mètres sur le fond de l'océan. Selon le service d'incendie, le navire est maintenant couché sur le côté, rendant les opérations sous-marines plus complexes. Mardi, les équipes de plongeurs du service d'incendie ont réussi à explorer certaines zones sous le pont du navire.

Le "Bayesian" a succombé aux conditions dangereuses d'une violente tempête avec des vents puissants tôt lundi matin, près du port de Porticello. Le navire transportait un total de 22 passagers. Dix-sept personnes ont été secourues et transportées sur la terre ferme suite à l'incident. Initialement, sept individus étaient portés disparus, mais un corps a été découvert dans l'eau par la suite. La recherche des six personnes portées disparues continues.

Les rapports officiels identifient les six personnes portées disparues comme étant quatre ressortissants britanniques et deux citoyens américains. Le groupe disparu comprend l'entrepreneur britannique Mike Lynch et sa fille, ainsi que deux couples.

Le sauvetage des passagers s'avère être une entreprise difficile, rappelant l'opération de sauvetage du "Costa Concordia". Le paquebot a coulé au large de la côte toscane en 2012, entraînant la perte tragique de 32 vies. Comme l'a dit l'un des plongeurs participant, "Le 'Bayesian' est une miniature du 'Concordia'".

Les plongeurs tentent actuellement une tâche difficile pour les marins, en naviguant à travers la coque immergée du "Bayesian" dans le but de secourir les personnes. despite the success in entering the yacht, the narrow aperture offers minimal access, mirroring the complexity faced during the "Costa Concordia" rescue operation.

