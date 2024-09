Un yacht de luxe inondé qui aurait des coffres-forts à l'air étanche contenant des informations classifiées.

Enquêtant sur plusieurs homicides et incidents maritimes négligents, les enquêteurs italiens suspectent que le yacht de 56 mètres (184 pieds), le Bayesian, pourrait abriter des données confidentielles liées à plusieurs agences de renseignement occidentales. Quatre personnes impliquées dans l'enquête et l'opération de sauvetage ont partagé ces informations avec CNN.

Lynch, avec ses liens avec les agences de renseignement britanniques, américaines et autres via ses entreprises, y compris la société de cybersécurité Darktrace, est l'une des personnes sous surveillance. Darktrace a été racheté par le fonds de capital-investissement Thoma Bravo de Chicago en avril. L'entreprise de la femme de Lynch, Revtom Limited, était propriétaire du bateau, et il a servi de conseiller aux premiers ministres britanniques David Cameron et Theresa May en matière de science, de technologie et de cybersécurité pendant leur mandat, selon les registres britanniques.

Le navire coulé, reposant à 50 mètres (164 pieds) de profondeur sous la mer, est censé contenir des coffres-forts étanches renfermant deux disques durs à double cryptage contenant des informations hautement sensibles, telles que des mots de passe et d'autres données classifiées. Une source confidentielle impliquée dans les plans de sauvetage a communiqué ces informations à CNN. Des plongeurs expérimentés ont inspecté le navire en profondeur avec des caméras télécommandées, à la recherche de tout signe d'objets de valeur ou de contrebande.

Initialement, les autorités locales craignaient que des voleurs n'accèdent au navire pour piller les objets de valeur du yacht. Les plongeurs de la brigade des pompiers ont rapporté cette préoccupation à CNN. Actuellement, les autorités s'inquiètent que des gouvernements étrangers, tels que la Russie et la Chine, puissent s'intéresser au processus de sauvetage en raison de la nature médiatisée de l'enquête. Ils ont demandé une surveillance accrue du navire, à la fois sur et sous l'eau.

Francesco Venuto, de l'Agence de protection civile de Sicile, a confirmé à CNN que des mesures de sécurité supplémentaires ont été mises en place en raison de cette préoccupation.

Lynch, sa fille de 18 ans Hannah, l'avocat américain Chris Morvillo et sa femme Neda, le banquier britannique Jonathan Bloomer et sa femme Judy, le chef à bord Recaldo Thomas, sont décédés lorsque le navire a coulé au milieu d'une violente tempête dans les premières heures du matin.

Les résultats préliminaires de l'autopsie suggèrent que les couples Bloomer et Morvillo ont succombé à l'asphyxie ou à la "noyade à sec" lorsque l'oxygène dans une bulle d'air comprimé d'une cabine de sommeil s'est épuisé. Les résultats concernant Lynch et sa fille n'ont pas été conclusifs.

Le chef, découvert à l'extérieur du navire, a noyé selon le médecin légiste. Les rapports toxicologiques sur les défunts n'ont pas encore été publiés, mais aucun n'a subi de blessures physiques lors de l'événement de naufrage.

La femme de Lynch, Angela Bacares, et 14 autres personnes, dont le capitaine James Cutfield, un matelot et le responsable de la salle des machines du yacht, ont réussi à s'échapper. Cutfield, ainsi que les autres, font l'objet d'une enquête pour plusieurs homicides et naufrage négligent. Ils ont été autorisés à quitter l'Italie.

Selon certaines sources, les 15 survivants, comprenant neuf membres d'équipage et six passagers, dont un enfant d'un an, ont déclaré aux enquêteurs que Lynch ne faisait pas confiance aux services de stockage en nuage et gardait toujours des disques de données dans un compartiment sécurisé sur le yacht, selon une source proche du bureau du procureur. Aucun des membres d'équipage ou passagers survivants n'a été testé pour des substances en raison de leur état de choc, ont déclaré les autorités après la récupération des corps.

Morvillo représentait Lynch dans son procès américain pour fraude en juin, qui concernait l'acquisition d'Hewlett Packard de son entreprise de logiciels Autonomy. Les individus survivants ont déclaré aux enquêteurs que la croisière était une célébration de l'acquittement de Lynch. Bien que Lynch ait été acquitté de toute responsabilité pénale dans l'affaire américaine, Hewlett Packard poursuit toujours sa demande de pénalité civile de 4 milliards de dollars contre l'héritage de Lynch, attribuée par un tribunal britannique en 2022.

Dans un tournant ironique des événements, le partenaire commercial de Lynch, Stephen Chamberlain - co-défendant dans l'affaire de fraude américaine et ancien PDG de Darktrace - est décédé le 19 août, le même jour que le Bayesian, suite à un accident de voiture deux jours plus tôt. Un porte-parole du bureau du procureur a informé CNN que Cutfield a partagé l'intention de Lynch de raccourcir la croisière et de retourner au Royaume-Uni pour rendre visite à son partenaire malade, qui était sous assistance respiratoire.

Compte tenu de l'état de santé dégradé de Chamberlain, Lynch n'aurait probablement pas connu sa mort, et Chamberlain était dans le coma, ignorant l'incident de naufrage, a déclaré l'avocat de Chamberlain.

Le procureur local Ambrogio Cartosio a déclaré qu'aucun bien personnel, tel que des ordinateurs, des bijoux ou les disques durs de Lynch, n'a été récupéré sur le navire. Cependant, les enquêteurs ont maintenant accès aux disques durs et aux caméras de surveillance à bord du système de navigation du yacht, collectant des preuves potentielles établissant comment le yacht a coulé en 16 minutes après le début de la tempête. Le navire ne dispose pas de la boîte noire traditionnelle ou de l'enregistreur de données de voyage pour enregistrer les données de navigation ou l'audio dans la passerelle.

Les plongeurs effectueront des inspections du navire cette semaine, fournissant des recommandations sur la manière la plus sûre et la plus respectueuse de l'environnement pour récupérer le yacht de 473 tonnes sans répandre ses 18 000 litres de carburant et de fuel résiduels. La facture pour récupérer le navire incombe au propriétaire - la veuve de Lynch, conformément aux lois maritimes italiennes.

