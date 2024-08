Un yacht allemand de luxe entraîne la mort tragique d'un jeune homme de 20 ans à Majorque.

Un grave accident maritime se produit près de Majorque : un luxueux yacht allemand percute à grande vitesse un modeste bateau de pêche et poursuit sa route. Un jeune pêcheur majorquin ne survit pas à la violence de l'impact.

Un navire de luxe arborant le drapeau allemand entre en collision avec un petit bateau de pêche sur la côte est de Majorque à grande vitesse, entraînant un décès, ont rapporté les autorités. Le grand yacht, mesurant plus de 20 mètres de long, a réussi à poursuivre sa navigation après avoir heurté le petit bateau de pêche, d'environ 3 mètres de long, selon les journaux locaux "Mallorca Zeitung" et "Mallorca Magazin", qui s'est produit vendredi soir à Cala Bona. La police a confirmé l'arrivée du yacht dans le port de Porto Cristo et a identifié son capitaine.

Selon les sources médiatiques, le pêcheur décédé était un Majorquin de 20 ans passionné de volleyball, le club de l'île a présenté ses condoléances à sa famille, ses amis et ses coéquipiers dans cette période difficile : "Nos pensées vont à ses proches dans ces moments difficiles."

Au début, un porte-parole de la police a refusé de révéler le nom du capitaine et a fait référence aux enquêtes en cours. Des soupçons de homicide par imprudence et de non-assistance ont émergé, ont révélé les journaux. Aucun arrestation n'a été faite pour l'instant.

Récemment, suscitant une vague d'indignation, des rumeurs ont circulé autour d'un chauffeur de taxi majorquin prétendument grièvement blessé suite à une alleged brutale agression par un groupe de police allemande en vacances à Majorque. Des officiers allemands d'Essen étaient supposés être impliqués dans l'incident, ce qui a incité les autorités à les renvoyer en Allemagne sans qu'ils ne soient confrontés à aucune conséquence.

L'incident impliquant le yacht allemand et le bateau de pêche a entraîné des chefs d'accusation potentiels d'homicide par imprudence et de non-assistance. Le yacht, malgré la collision avec le bateau de pêche, a poursuivi sa route sans s'arrêter.

