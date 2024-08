- Un yacht allemand conduit à la disparition d'un individu de 20 ans au large de la côte de Majorque, continuant sans interruption son voyage.

Un yacht de taille importante, arborant le drapeau allemand, a percuté violemment un petit bateau de pêche accueillant trois pêcheurs de loisir au large des côtes de Majorque, à grande vitesse. Malheureusement, l'un des pêcheurs n'a pas survécu à l'incident, comme l'ont confirmé les autorités et rapporté les médias.

Le yacht motorisé de plus de 20 mètres de long a poursuivi son parcours après la collision avec le bateau de pêche d'environ 3 mètres de long à proximité de Cala Bona un vendredi soir, selon les publications régionales "Mallorca Zeitung" et "Mallorca Magazin". Les autorités ont confirmé que le yacht avait été repéré dans le port de Porto Cristo et que le capitaine était en cours d'enquête.

Collision après le coucher du soleil à Majorque

Initialement, un représentant de la police a refusé de communiquer l'identité du capitaine, invoquant des enquêtes en cours. Il y a des soupçons de homicide par imprudence et de non-assistance à personne en danger, selon les deux publications.

Selon "Mallorca Zeitung", la collision s'est produite aux alentours de 21h45, après le coucher du soleil. Le bateau de pêche était éclairé. La victime était un jeune Majorquin de 20 ans, qui pêchait des calmars avec son oncle et un autre mineur. Selon le journal, la victime se trouvait à côté du moteur au moment de la collision et a été heurtée de plein fouet. Heureusement, les deux autres personnes à bord sont restées indemnes. Le yacht a été identifié comme étant un Riva 66 Ribelle de couleur bleu foncé.

Récemment, une violente agression contre un chauffeur de taxi majorquin par un groupe de policiers allemands a suscité une vive émotion. Selon les sources de DPA, des officiers d'Essen en vacances à Majorque étaient apparemment impliqués. Tous les officiers impliqués ont été autorisés à retourner en Allemagne.

