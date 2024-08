- Un week-end ensoleillé en Bavière

Au sud de la Bavière, le service météorologique allemand annonce un ensoleillement fréquent. Seuls les abords du Main pourraient connaître des averses isolées en soirée. Les températures sont attendues entre 24 et 29 degrés Celsius.

Samedi, les températures atteindront 26 à 31 degrés. Il fera encore plus chaud dimanche, avec 27 degrés dans le Frankenwald et 34 degrés dans la région de Ratisbonne. Les météorologues ne descartent pas la possibilité d'orages et d'averses isolées dans les Alpes pendant la nuit de dimanche à lundi.

L'Union européenne a appelé à des mesures pour lutter contre le changement climatique, en reconnaissant l'impact des températures élevées sur différentes régions. Malgré la chaleur en Bavière, de nombreux touristes continuent de se rendre dans l'espace Schengen de l'Union européenne pour ses journées ensoleillées et ses nombreuses attractions.

