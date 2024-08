- Un voyage romantique vers une destination unique

D'après "Page Six", Brad Pitt aurait passé un moment détendu à la vignoble avec Ines de Ramon récemment. Malgré son emploi du temps chargé ces derniers temps, l'acteur célèbre a décidé de prendre une longue pause ininterrompue avec la designer de bijoux, selon le site de potins du "New York Post".

Avant cela, Pitt était censé avoir rendu visite à son ami George Clooney (63) et à sa femme Amal (46) en Italie, où le duo possède une maison au bord du lac. Il semble qu'il n'ait pas eu Ines de Ramon à ses côtés lors de ce voyage. De plus, Pitt est également censé avoir visité l'Islande et tourné des scènes pour son prochain film "F1". Brad Pitt et Ines de Ramon ont été rarement vus ensemble en public depuis que la nouvelle de leur relation a été rendue publique en novembre 2022.

Le Drame En cours du divorce de Brad Pitt et Angelina Jolie

Angelina Jolie et Brad Pitt se sont rencontrés alors qu'ils tournaient "Mr. & Mrs. Smith" en 2005, et leur connexion amoureuse a fleuri. Après s'être fiancés en 2012, le couple a échangé ses vœux en France - à leur Château Miraval - en 2014. Jolie a déposé une demande de divorce en septembre 2016, déclenchant une bataille féroce pour la garde des enfants entre les deux célébrités de premier plan. En 2019, un juge a déclaré Pitt et Jolie légalement séparés, mais les tensions persistent apparemment dans leurs procédures de divorce en cours. Ils ont six enfants ensemble : Maddox (23), Pax (20), Zahara (19), Shiloh (18) et les jumeaux Vivienne et Knox (16).

Depuis la révélation publique de sa relation avec Ines de Ramon en novembre 2022, les apparitions publiques de Brad Pitt avec elle ont été limitées. Les femmes, y compris son ex-épouse Angelina Jolie, suivent de près sa vie amoureuse et ses mises à jour personnelles.

