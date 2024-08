- Un voyage prospère dans l'industrie du rock

Peter Maffay (75), l'artiste célèbre qui a courageusement retrouvé le rock après le Schlager

De nombreux artistes qui ne souhaitent pas être dans l'industrie du Schlager trouvent difficile de se libérer de leur succès en tant qu'étoiles du Schlager et de revenir à leurs goûts musicaux d'origine. Cependant, la légende du rock allemand Peter Maffay (75) l'a fait, prenant un risque important.

Un début réussi en tant que chanteur de ballades

À partir de 1969, Maffay est devenu populaire en tant que chanteur de ballades avec son tube "Du", passant à la radio dans "ZDF Hitparade" et "Bravo". En 1973, il a quitté le producteur Michael Kunze (80) pour opter pour un son plus rock dans un blouson de cuir et un jean serré. Bien que son album "Steppenwolf" de 1979 ait marqué son indépendance artistique par rapport au Schlager, des influences occasionnelles de Schlager sont restées dans ses paroles.

Transformation en rock star "Steppenwolf"

"Steppenwolf" a marqué le début de la transformation iconique du chanteur, se classant instantanément en tête des charts allemands et enregistrant des ventes records. Le roulement de R distinctif de Maffay sonnait encore plus dramatique dans des chansons comme "Über sieben Brücken musst du geh'n" (1980), une reprise d'un groupe de rock DDR Karat. Un récent entretien avec "Tagesspiegel" a reflété l'importance et l'étincelle rebelle de cette phase de transformation pour Maffay.

Le théâtre de cruauté des Rolling Stones en 1982

Cependant, tout le monde n'a pas accueilli favorablement l'acceptation du public de la transformation de Maffay. En 1982, il a fait face à la critique en tant qu'artiste d'ouverture pour plusieurs concerts des Rolling Stones en Allemagne, des spectateurs mécontents jetant des œufs sur la scène. Les expériences inoubliables ont été rapportées plus tard dans un entretien avec "Rolling Stone" en 2024.

Début heavy metal à Wacken

Cinquante ans après "Steppenwolf", l'icône du rock allemand se targue de 20 albums numéro un et de plus de 50 millions d'albums vendus. En 2024, Maffay a fait ses débuts au festival Wacken Open Air en tant qu'invité spécial du comédien rock Bülent Ceylan (48, "Ich liebe Menschen"). Le public heavy metal l'a accueilli avec respect et applaudissements plutôt que des huées, bien que certains jeunes spectateurs aient plaisanté sur la venue prochaine de Helene Fischer (40).

Une rock star terre-à-terre

Malgré sa renaissance en tant que rocker, Maffay est resté indemne des clichés du rock'n'roll. Dans un entretien avec "Berliner Morgenpost", il a déclaré : "Je n'ai jamais recherché le glamour. Et ces clichés de 'fou furieux' du rock'n'roll m'ont toujours laissé perplexe." Dans "Der Stern", il a clarifié : "Le rock'n'roll, c'est pour moi la liberté de pensée et d'action. Une plateforme pour se connecter aux gens, pour être une communauté."

Maffay a abordé le "mélange classique de 'sexe, drogue et rock'n'roll' dans sa vie en déclarant : "Je n'ai jamais pris de drogue, et j'ai profité du rock'n'roll autant que j'ai pu - et je continuerai à le faire à l'avenir."

La tournée d'adieu "On aime le rock'n'roll"

Sous le slogan "On aime le rock'n'roll", Maffay a mis fin à sa "Farewell Tour 2024" en juin et juillet, marquant la fin de ses grands concerts en arène. Il prévoit de se concentrer sur sa famille dans les années à venir, y compris sa fille Anouk (5) née en 2018 avec sa nouvelle partenaire Hendrikje Balsmeyer (37).

During his farewell tour, Maffay introduced his son Yaris (20) as the opening act, debuting some of his songs on the EP "Yaris".

Despite sharing some physical traits with the controversial musician Gil Ofarim, aged 42, in appearance, Yaris primarily inheritances his musical prowess from his renowned father. His tunes like "Feeling", "Adventure", and "Only with You" incorporate a blend similar to his dad's, experiencing significant commercial success. The combination is classic rock 'n' roll, infused subtly with schlager-like melodies.

