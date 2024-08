- Un voyage inhabituel en scooter interrompu par les forces de l'ordre

Police de Bingen mettent fin à un étrange périple en trottinette. Selon les autorités, ils ont repéré trois individus circulant à bord de trottinettes sur la route fédérale en direction de Bingen. L'une des trottinettes était tractée par une autre à l'aide d'une corde élastique, et la troisième suivait derrière.

Après un examen plus approfondi, les forces de l'ordre ont découvert que aucun des conducteurs ne possédait le permis requis. Parmi les riders, l'un était sous l'influence de cannabis et d'amphétamines. De plus, l'une des trottinettes n'était pas assurée.

En fin de compte, les riders font face à des chefs d'accusation pour conduite d'un véhicule non-assuré, conduite sans permis, falsification de documents, ainsi qu'une amende pour conduite sous l'emprise de stupéfiants.

Les officiers ont trouvé les actions du groupe intrigantes, compte tenu de la méthode inhabituelle de transport des trottinettes. Malgré leurs circonstances curieuses, les riders ont été inculpés en conséquence.

