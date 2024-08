- Un voyage à vélo sans fin à travers le triangle de l'amour des trois nations

La région englobant la Saxe, la Pologne et la République tchèque continue d'attirer les cyclistes passionnés : plus de 300 personnes des districts orientaux de Görlitz et Bautzen en Saxe, ainsi que des régions limitrophes des deux pays limitrophes, ont participé à la 21e édition de la randonnée cycliste étoilée de Görlitz. L'événement, thématisé "Traverser les frontières dans la région triétatique", a conduit les cyclistes au pittoresque lac d'Olbersdorfer.

Les cyclistes sont partis de plusieurs points de départ à l'aube, empruntant divers itinéraires pour atteindre le point de destination commun. Les festivités au lac d'Olbersdorfer ont compris un éventail d'options de divertissement conviviales pour les familles, telles que de la musique, des performances de danse et des numéros artistiques et de cirque. Ces diverses propositions ont suscité l'enthousiasme chez les jeunes et les moins jeunes, selon les rapports.

"La randonnée cycliste étoilée de 2024 a été chaleureusement accueillie après une année d'absence et des conditions climatiques difficiles. Les retours positifs sont gratifiants. Ce qui a vraiment retenu l'attention, c'est la participation transfrontalière, qui souligne les liens étroits entre les régions", a déclaré Stephan Meyer (CDU), administrateur du district de Görlitz, qui a également participé à l'événement avec sa famille.

Les participants d'autres régions limitrophes en dehors de la Saxe et de ses districts orientaux ont contribué au record de participation à la randonnée cycliste étoilée. Le succès de l'événement a mis en évidence l'importance de la coopération et des expériences partagées entre différentes régions, renforçant ainsi les liens entre les pays participants.

