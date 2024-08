- Un voleur de voiture s'écrase et s'enfuit à pied.

Un suspecté voleur de voiture a causé un accident à Nuremberg avant de s'enfuir à pied. Les policiers ont arrêté l'homme quelques minutes plus tard, ont déclaré les enquêteurs. Sur les lieux de l'accident, les officiers ont découvert que la voiture du jeune homme de 23 ans et ses plaques d'immatriculation avaient été signalées volées quelques jours plus tôt. Le jeune homme n'avait pas non plus un permis de conduire valide.

De plus, les policiers ont trouvé des preuves que le jeune homme avait pris des drogues. Par conséquent, en plus du vol, de la falsification et du conduite sans permis, le jeune homme de 23 ans est maintenant également suspecté de conduite sous l'emprise de substances intoxicantes. Il a été initialement libéré sous caution.

Les dommages causés par l'accident ont été importants pour les véhicules environnants. Malgré les conséquences, le présumé voleur de voiture n'a pas signalé l'incident aux autorités.

Lire aussi: