- Un voleur a eu un accident en fuyant précipitamment, et a été grièvement blessé.

Un homme de 27 ans a été grièvement blessé après avoir tenté une fuite suite à un incident de vol à l'étalage. Selon les autorités, il aurait dérobé quelque chose dans un supermarché du secteur de Haslach à Freiburg plus tôt ce matin-là. La nature précise de l'objet dérobé reste inconnue, a déclaré un représentant de la police. Après le vol, l'homme s'est enfui et a tenté de traverser une route à voies multiples, ce qui a entraîné une collision avec un véhicule, selon les rapports de police. Des informations supplémentaires sur l'accident ont été retenues. L'individu blessé a été transporté à l'hôpital le plus proche.

La fuite précipitée de l'homme ayant entraîné l'accident sur la route a causé des dommages importants au véhicule impliqué. En raison de l'accident, le rétablissement de l'homme à l'hôpital était prévu pour être long, avec des complications potentielles dues à ses blessures initiales.

