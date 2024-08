Un vol non autorisé en hélicoptère se termine par un crash sur le toit d'un hôtel.

Un fracas assourdissant réveille les résidents d'un hôtel australien en pleine nuit. Un hélicoptère s'écrase sur le toit du bâtiment - le pilote est tué. On suspect qu'il avait volé l'hélicoptère.

Dans la ville nord-australienne de Cairns, un hélicoptère s'est écrasé sur le toit d'un hôtel bien connu. Le pilote a été tué dans l'accident, qui s'est produit aux alentours de 2h00 du matin, heure locale, selon la police du Queensland. Certaines parties de l'hôtel "DoubleTree by Hilton" ont pris feu après l'impact.

Deux pales de rotor ont atterri dans la piscine et sur la rue, selon ABC News. Environ 400 personnes ont été évacuées du bâtiment par précaution. Deux personnes âgées ont été légèrement blessées et sont soignées à l'hôpital. Il n'y avait pas d'autres passagers dans l'hélicoptère.

"Explosion assourdissante"

L'hôtel est situé juste sur l'Esplanade, la promenade en front de mer populaire de Cairns en Queensland tropical. La zone est une zone interdite aux avions. La compagnie de charters Nautilus Aviation a confirmé que l'utilisation de l'hélicoptère était "non autorisée". La compagnie a déclaré qu'elle travaille en étroite collaboration avec la police et d'autres autorités pour enquêter sur l'incident.

Un client de l'hôtel a décrit un "énorme fracas assourdissant". On aurait dit qu'une bombe avait explosé. Des flammes ont ensuite jailli le long du bâtiment. La police a par la suite évacué tous les clients.

Cairns, avec environ 160 000 habitants, est connue comme la porte d'entrée de la Grande Barrière de Corail et attire des touristes du monde entier. L'Esplanade, le long de la mer, est bordée d'hôtels, de bars et de restaurants et dispose d'une lagune d'eau salée pour les baigneurs. Au nord-ouest de la ville se trouve le parc national Daintree avec des forêts tropicales et des plages.

Le crash de l'hélicoptère sur le toit de l'hôtel "DoubleTree by Hilton" a soulevé des questions dans la communauté aéronautique australienne. Les autorités enquêtent pour savoir si les réglementations de l'Agence européenne de la sécurité aérienne (EASA), que l'hélicoptère devait respecter, ont été violées.

Compte tenu du fait que la compagnie d'hélicoptères, Nautilus Aviation, opère dans le cadre des réglementations fixées à la fois par les organismes australiens et européens de l'aviation, la violation des directives de l'EASA serait un développement important dans l'enquête en cours.

