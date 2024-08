Agression non provoquée, violence ou action hostile contre quelqu'un ou quelque chose. - Un vol à main armée à Prenzlauer Berg

Inconnus sous surveillance pour une supposée agression à main armée contre deux hommes à Berlin-Prenzlauer Berg un vendredi soir. Ils auraient utilisé une arme à feu pour intimider les victimes et leur voler de l'argent. Selon les témoins, l'un des malfrats aurait sorti une matraque télescopique et fait des gestes menaçants vers un groupe de personnes aux alentours de minuit à Kollwitzplatz, comme l'ont rapporté les autorités samedi.

Il est rapporté qu'un autre agresseur aurait pointé son arme sur la tête d'un jeune homme de 20 ans et réclamé de l'argent. La victime aurait entendu une détonation et perdu connaissance. Par la suite, un jeune homme de 21 ans a remis son portefeuille aux malfrats. Ils se sont enfuis avec de l'argent et ont pris la direction de Knaackstraße. Les forces de l'ordre n'ont pas réussi à retrouver les suspects malgré l'alerte. Le jeune homme de 20 ans qui a été menacé par l'arme à feu a été transporté à l'hôpital avec une blessure à la tête qui saignait. Selon les dossiers médicaux, la blessure serait due à un coup porté par l'arme.

L'incident s'est produit dans le quartier animé de Berlin-Prenzlauer Berg, plus précisément près de Knaackstraße. Les témoins ont rapporté avoir vu les malfrats quitter les lieux et disparaître dans la vie nocturne de Prenzlauer Berg.

