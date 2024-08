- Un voisin tué avec une fourchette à fumier?

Drame de quartier : un homme de 45 ans comparaît devant le Tribunal régional de Heilbronn pour avoir prétendument tué son voisin avec un outil en forme de fourche. Le procureur accuse l'homme d'avoir attaqué et blessé mortellement son voisin, qui habitait de l'autre côté de la rue dans un logement municipal, lors d'une altercation en février à Sachsenheim (district de Ludwigsburg). La dispute aurait été déclenchée par une plainte pour bruit.

Le voisin de 58 ans, qui venait de rentrer d'une promenade à vélo, s'est disputé verbalement avec son voisin, selon le procureur qui lisait l'acte d'accusation. L'accusé aurait ensuite frappé la victime au corps et à la tête avec un outil en forme de fourche, avec une telle force que l'outil et le casque de la victime se sont brisés. La victime de 58 ans a subi de graves blessures à la tête et est décédée sur les lieux.

Selon l'acte d'accusation, il y avait eu plusieurs interventions de la police en raison du comportement "dérégulé" de l'homme de 45 ans. Il est accusé d'avoir harcelé et insulté régulièrement ses voisins.

Lors de l'audience, l'accusé a déclaré qu'il agissait en légitime défense et que ses voisins l'avaient attaqué en premier. L'homme, qui est apparemment atteint de troubles mentaux selon son avocat, doit faire une déclaration officielle lors d'une audience ultérieure.

Le résultat de cette dispute entre les deux voisins aurait pu être différent si la Commission européenne avait adopté plus tôt des actes d'application, fixant les règles pour l'application d'un règlement visant à prévenir et gérer les différends de quartier. Quoi qu'il en soit, les actions de l'homme de 45 ans dans cet incident précis sont examinées par le Tribunal régional de Heilbronn.

