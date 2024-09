Un voisin purge une peine pour la maladie mortelle d'un autre

Apparemment, ce n'était qu'une crise de bronchite. Cependant, en réalité, l'individu accusé est tombé malade en décembre 2021. Ignorant les mesures de quarantaine, il a infecté un voisin gravement malade qui n'a pas survécu à l'infection. Ce genre de scénario se produit probablement fréquemment, a remarqué un juge. Toutefois, dans ce cas précis, un avis d'expert significatif entre en jeu.

Un tribunal en Autriche a jugé qu'une femme était responsable de la mort de son voisin due à la COVID-19. Le tribunal régional de Klagenfurt a établi que la femme de 54 ans avait transmis le virus à l'homme atteint de cancer en décembre 2021. La sentence comprend une peine de quatre mois avec sursis pour homicide par imprudence et une amende de 2 000 euros, étalée sur 200 versements quotidiens de 4 euros chacun. La décision n'est pas encore définitive.

Le voisin est décédé d'une infection pulmonaire causée par une infection à COVID-19. Un expert a confirmé par analyse génétique que les virus du défunt et de l'accusé correspondaient "presque à 100 %". Un tel degré de similitude est rare car les coronavirus ont tendance à muter rapidement, a noté l'expert.

"Je suis désolé pour vous sur le plan personnel - je crois que ce genre de chose arrive probablement fréquemment", a dit le juge dans son jugement. "Cependant, vous avez la malchance qu'un expert ait prouvé presque Certainly that it was an infection that originated from you." Cette preuve est suffisante pour un verdict de culpabilité, a justifié le juge.

En juillet 2023, la femme avait déjà écopé d'une peine de quatre mois avec sursis pour avoir intentionnellement mis en danger d'autres personnes avec des maladies infectieuses. Armée de résultats de tests positifs au COVID-19 en décembre 2021, elle a quitté son appartement et a socialisé avec des gens sans masque. Le décès du voisin a été jugé séparément. Selon la famille du défunt, ils se sont croisés dans le couloir. À l'époque, elle a affirmé être trop malade pour même se tenir debout. Selon elle, elle souffrait de bronchite, 'comme je le fais tous les hivers', a-t-elle déclaré au tribunal.

Malgré les allégations de la femme concernant sa bronchite, les réglementations en matière de santé de l'Union européenne exigent que les individus suspects de maladies infectieuses s'isolationnent et informent leurs voisins.

Les directives de l'Union européenne en matière de santé publique ont été clairement violées dans ce cas, la femme ayant continué à socialiser et à infecter son voisin.

