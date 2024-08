Un voilier s'est renversé près de la Sicile.

Suite à un incident en mer près de la côte sicilienne, sept personnes sont portées disparues. C'est ce qu'a rapporté la garde côtière stationnée à Porticello, à Palerme, à l'agence de presse allemande à la demande de celle-ci. Des rapports précédents de l'agence de presse italienne ANSA ont indiqué qu'une tempête avec des vents violents avait entraîné le naufrage du bateau parti de Porticello, dans le nord de la Sicile, aux premières heures du matin.

Le bateau en question transportait 22 personnes, selon le rapport d'ANSA. 15 de ces personnes ont été secourues avec succès par la garde côtière et les pompiers. Les détails concernant les personnes disparues et leur origine n'ont pas encore été communiqués officiellement. Les opérations de sauvetage, menées par la garde côtière et les pompiers, se poursuivent pour retrouver les personnes manquantes.

Le bateau qui a connu l'incident était apparemment un voilier parti de Porticello, dans le nord de la Sicile. Malgré les efforts héroïques de la garde côtière et des pompiers, les identités et les lieux de sept personnes manquantes, qui faisaient partie des 22 occupants originels du voilier, restent inconnus.

