Difficultés rencontrées pendant des conditions météorologiques défavorables - Un voilier s'est renversé près de la Sicile, faisant un mort et six disparus.

Dans un accident maritime au large de la côte de Sicile, une vie a été perdue et six personnes sont toujours portées disparues. La Garde côtière italienne de Porticello, à Palerme, a confirmé cette information à l'agence de presse allemande. Selon les médias britanniques, parmi les disparus figure l'entrepreneur technologique Mike Lynch, propriétaire présumé du luxueux yacht "Bayesian" qui a coulé.

Des rapports précédents de l'agence de presse italienne ANSA ont suggéré qu'une violente tempête avec des vents puissants avait renversé le navire au large de Porticello sur la côte nord de la Sicile pendant les premières heures du matin. Initialement, sept personnes étaient portées disparues, mais un corps a été découvert dans l'eau par la suite. La côte nord de la Sicile a connu une forte tempête avec des vents violents pendant la nuit.

Il y avait environ 22 personnes à bord du yacht d'environ 50 mètres de long, immatriculé au Royaume-Uni. La Garde côtière italienne a révélé ce chiffre, qui comprend 12 passagers et 10 membres d'équipage. Quinze personnes ont été secourues avec succès et transportées sur la terre ferme par la Garde côtière et les pompiers. Les six personnes non identifiées comprennent quatre Britanniques, un Américain et un Canadien.

Témoignage du capitaine allemand

Les survivants ont été transférés sur un autre navire battant pavillon néerlandais. Le capitaine allemand a relaté son histoire aux médias italiens : "Le bateau a commencé à pencher et en quelques minutes, il a sombré. Cela s'est produit très rapidement."

Les équipes de secours de la Garde côtière et des pompiers continuent de rechercher les six personnes disparues. Quatre navires et un hélicoptère de la Garde côtière, ainsi qu'une équipe de plongeurs des pompiers, participent aux recherches. Les débris immergés du grand voilier de plaisance reposent à une profondeur de 49 mètres sur le fond marin. Les médias italiens rapportent que des plongeurs de secours ont repéré des corps à l'intérieur des cabines à travers les hublots.

Le titan technologique disparu

Souvent qualifié de "Bill Gates britannique" par les tabloïds nationaux, l'entrepreneur technologique manquant Lynch est le cofondateur de l'entreprise de logiciels Autonomy. Cette entreprise a été vendue au conglomérat américain Hewlett Packard en 2011 pour 11 milliards de livres sterling (actuellement 12,9 milliards d'euros). Il y a seulement deux semaines, Lynch a été innocenté dans un procès américain pour fraude lié à l'affaire Autonomy.

Les témoins ont décrit des scènes chaotiques dans l'eau lors de l'incident. L'une des survivantes, une femme britannique nommée Charlotte, a relaté son histoire au journal "La Repubblica". Elle a déclaré avoir perdu de vue sa fille de un an dans l'eau pendant un moment mais a réussi à la maintenir à flot au-dessus des vagues. "Tout était enveloppé de ténèbres. Je n'arrivais pas à garder les yeux ouverts dans l'eau. J'ai appelé à l'aide, mais tout ce que j'entendais étaient les cris des autres."

