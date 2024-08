- Un visiteur armé d'un couteau tue trois personnes.

Lors de l'événement commémoratif du 650ème anniversaire de Solingen, un incident violent a eu lieu, entraînant trois décès tragiques et au moins cinq personnes blessées gravement. Selon le ministre de l'Intérieur du Nord-Rhine-Westphalie, Herbert Reul, les victimes comprennent une femme et deux hommes. Le suspect est toujours en fuite, sans aucune information sur son emplacement actuel, comme l'a déclaré un porte-parole de la police. Aucun détail concret sur l'apparence du suspect insaisissable n'a été rapporté, suscitant l'inquiétude des enquêteurs.

Les indices mènent vers un suspect unique, comme le suggèrent les déclarations des témoins recueillies par la police jusqu'à présent. "Nous n'avons détecté aucune autre personne impliquée dans cet incident", a ajouté le porte-parole de la police.

L'attaque a eu lieu aux alentours de 21h37. Peu après, une alerte d'urgence a été déclenchée, entraînant le décollage d'au moins un hélicoptère, de nombreux véhicules d'urgence avec des gyrophares allumés et des ambulances se dirigeant vers les lieux, la fermeture des rues et la sécurisation de la zone par des officiers armés.

Réactions choquées suite à l'incident de Solingen

Les témoins oculaires qui se trouvaient près de l'incident étaient sous le choc. Ils sont actuellement pris en charge et interrogés pour fournir des informations plus précises. Le suspect a réussi à s'enfuir dans la panique et le chaos qui ont suivi l'attaque, selon un porte-parole du ministère de l'Intérieur de NRW. L'agresseur a ciblé le cou des victimes, qui étaient des invités du festival. La scène de crime reste sous investigation, les corps étant toujours sur les lieux et n'ayant pas encore été identifiés.

Les autorités ont exhorté le public à signaler tout comportement suspect au numéro d'urgence, le 110, plutôt que de prendre les choses en main. La police de Wuppertal a également conseillé aux gens d'éviter le centre-ville de Solingen. L'attaque n'était plus classée comme une fusillade mais comme une agression, les actions ciblées de l'agresseur soutenant cette classification.

Philipp Müller, l'un des organisateurs du festival, a rapporté peu après l'attaque au "Solinger Tagblatt" que neuf personnes avaient nécessité des tentatives de réanimation. Des milliers de spectateurs ont obéi à l'appel pour évacuer calmement la place, empêchant une panique générale.

Une journaliste du "Solinger Tageblatt" a décrit la scène comme "déconcertante". L'atmosphère festive s'est rapidement transformée en choc, et elle a rencontré des visiteurs les yeux remplis de larmes.

Herbert Reul, ministre de l'Intérieur de NRW (CDU), est arrivé sur les lieux en pleine nuit et est apparu visiblement affecté. "Quelqu'un a simplement commencé à poignarder des individus sans raison", a déclaré Reul. "Nous en Rhénanie-du-Nord-Westphalie sommes profondément choqués et nous pleurons ensemble."

Le maire de Solingen, Tim Kurzbach, a exprimé son désarroi face aux événements sur Facebook. "Les événements de Solingen m'ont laissé sous le choc", a écrit Kurzbach.

Le ministre-président de NRW, Hendrik Wüst, a exprimé ses sentiments sur l'incident sur les réseaux sociaux : "Un acte de violence insensé et brutal a frappé notre pays en son cœur."

Veronica Ferres, une actrice née à Solingen, a exprimé sa sympathie sur Instagram : "Je prie pour ma famille, mes amis et toutes les victimes blessées."

Solingen a officiellement mis fin à ses célébrations d'anniversaire suite à l'incident. Les festivités du 650ème anniversaire de Solingen, prévues du vendredi au dimanche, étaient initialement programmées. Cependant, après que l'attaque ait entraîné trois décès et de multiples blessures graves, Solingen a annulé l'ensemble du festival célébrant son 650ème anniversaire et a annulé tous les événements prévus pour samedi et dimanche.

Malgré l'enquête en cours, aucun autre individu n'a été identifié comme étant impliqué dans l'incident outre le suspect principal. Le public est invité à rester vigilant et à signaler tout comportement suspect aux autorités.

