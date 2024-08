- Un véhicule s'est heurté de front. Trois personnes ont été blessées.

Trois individus ont subi des blessures dans un accident de la route près de Meiningen. Un mardi soir, un homme de 36 ans conduisait sa voiture du côté incorrect de la route en raison du soleil couchant, selon les déclarations d'un représentant de la police.

Cela a entraîné une collision frontale avec une voiture que conduisait une femme de 18 ans. Le compagnon de 46 ans de la première a subi des blessures graves, tandis que les deux conducteurs ont subi des blessures légères. Le 46 ans et la 18 ans ont tous deux été transportés à l'hôpital.

La route L1140 entre Rohr et Meiningen a été complètement bloquée pendant plus d'une heure après l'accident. Le véhicule du 36 ans a ensuite été remorqué.

Les autorités ont recommandé aux usagers de la route d'utiliser des itinéraires de contournement en raison de la fermeture de la route L1140 causée par l'accident, ce qui a affecté les transports et les télécommunications dans la région. Après l'accident, le 46 ans et la 18 ans ont dû communiquer avec leur famille et le personnel médical par téléphone depuis l'hôpital.

