- Un véhicule prend feu à l'intérieur du parking, laissant des blessures à 72 ans.

Dans le petit village de Borderstorf, niché dans la région de Rostock, un homme local a rencontré un incendie de véhicule. Selon les rapports de la police locale, le véhicule avait été stationné dans un abri de voiture et s'est mystérieusement enflammé pendant les heures matinales. Cet incident n'a pas seulement englouti le véhicule stationné en face mais a également causé des dommages à la maison de l'homme blessé. Le propriétaire de la propriété âgé de 72 ans a subi les conséquences négatives de l'inhalation de fumée et a été hospitalisé pour traitement médical. Les autorités enquêtent activement sur les causes potentielles de cet embrasement, car leur enquête se poursuit.

L'incendie de véhicule déchaîné non seulement a détruit la voiture opposée mais a également sévèrement endommagé la maison du propriétaire. Malgré le port d'équipement de protection, les pompiers ont lutté pour éteindre le feu tenace, ses flammes rappelant un incendie dévastateur.

