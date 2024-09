- Un véhicule heurte un camion, trois personnes sont grièvement blessées.

Dans un accident tragique impliquant une voiture et un camion sur une autoroute reliant Lohmen et Pirna dans la région de la Suisse saxonne, deux adultes et un enfant ont subi des blessures graves. Le conducteur de 38 ans de la voiture, un enfant de 9 ans qui se trouvait dans son véhicule, et le conducteur de 49 ans du camion ont été transportés à l'hôpital par les secours, selon les forces de l'ordre locales. Les dommages estimés s'élèvent à environ 380 000 euros.

Selon les dernières informations, un mardi après-midi, le conducteur de 38 ans a semble-t-il dévié sur la voie opposée. Les deux véhicules ont quitté la route et ont roulé sur un terrain adjacent. Deux autres voitures ont été endommagées par des débris projetés. Le processus de récupération des véhicules a pris environ douze heures.

Le déviement de la voiture a entraîné des heurts sérieux sur l'autoroute, avec la voiture et le camion qui se sont percutés. L'accident a entraîné des heurts importants entre les deux véhicules.

