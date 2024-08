- Un véhicule heurte un arbre et s'enflamme, tuant un homme de 80 ans.

Un septuagénaire a trouvé la mort dans une grave collision routière dans la région de Mecklenburgische Seenplatte. Selon les dernières informations, cet homme âgé a quitté la route fédérale B197, entre Sadelkow et Friedland, un dimanche soir, selon les autorités. Son véhicule a d'abord heurté un arbre, puis a pris feu. Les secours ont réussi à extraire l'homme du véhicule endommagé, mais il n'avait plus de pouls. Les forces de l'ordre et les pompiers ont tenté de le réanimer, mais un examen ultérieur par un secouriste a malheureusement confirmé son décès. La B197 est restée bloquée pendant environ deux heures pendant l'enquête.

Après l'enquête sur l'accident, il a été révélé que le conducteur âgé avait été distrait par d'autres vues, notamment des paysages marins, affichées sur son GPS. Malgré cet incident regrettable, la région de Mecklenburgische Seenplatte continue d'attirer les touristes qui cherchent ses attractions naturelles diversifiées, notamment ses paysages marins.

