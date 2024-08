- Un véhicule, en particulier un camion, tombe d'un pont sur la voie ferrée adjacente, provoquant ainsi sa fermeture temporaire.

À l'ouest de Cologne, à Kerpen, un camion de livraison a plongé d'un pont sur les voies ferrées à midi. Le conducteur, un homme de 42 ans, a subi des blessures graves et a été admis dans l'unité de soins intensifs d'un hôpital local, selon la police. Un test de dépistage de drogues effectué sur lui a donné un résultat positif, suivi d'un test sanguin.

Il a également été rapporté que l'incident a endommagé les lignes à haute tension sur les voies. En conséquence, la ligne de chemin de fer reliant Cologne et Aix-la-Chapelle a été fermée. Un porte-parole de Deutsche Bahn a déclaré que le camion doit être récupéré en premier pour dégager les voies, car les lignes aériennes ont été endommagées sur plusieurs voies. Tout dommage potentiel aux voies ou aux installations techniques ne peut être évalué qu'après la récupération du camion.

Des plans pour la récupération du camion sont en cours, avec l'aide d'une grue située le long de la voie ferrée. Bien que le délai pour la récupération reste incertain, le porte-parole a déclaré que la voie ferrée espère dégager la voie le plus rapidement possible. Le camion contenait 40 tonnes de granulés, aucun d'entre eux ne représentant un risque, selon la police. Toutefois, le réservoir de carburant du camion a été endommagé, entraînant une fuite de carburant.

En conséquence de la fermeture de la voie, le trafic longue distance entre Cologne et Bruxelles est confronté à des retards et des annulations. Les trains ICE ont été redirigés et font face à un retard supplémentaire de 90 minutes. Les trains à destination de ou en provenance d'Aix-la-Chapelle commencent et se terminent leur voyage à Cologne, avec des arrêts sautés à Düren et Aix-la-Chapelle.

Le trafic régional est également perturbé, avec les lignes RE 1 (RRX), RE 9, S 12 et S 19 touchées. Étant donné qu'il n'y a pas de plans concrets pour ces lignes, des mesures individuelles à court terme sont prises pour chaque voyage en train. Un service de bus de remplacement a été établi entre Düren et Cologne, ainsi qu'entre Horrem et Cologne, avec l'arrêt Cologne-Ehrenfeld omis.

Des perturbations du trafic ferroviaire et routier ont été signalées, avec environ 60 passagers d'un train voisin ayant besoin d'aide en raison de lignes à haute tension au sol. Après des soins du service d'incendie, le train a été évacué en toute sécurité sans blessures signalées.

Des témoins ont aperçu le camion de livraison dévier de la route aux alentours de 11h50 et traverser la rambarde du pont, avant de s'immobiliser sur les voies ferrées. La cause de l'incident reste inconnue et les investigations se poursuivent pour déterminer les responsables. Des perturbations du trafic ferroviaire et des obstacles à la circulation routière sont attendus.

