Un véhicule, en particulier un camion, perd l'équilibre et tombe d'un pont sur une voie ferrée.

Un véhicule en piteux état, probablement un camion, est étalé sur plusieurs voies ferrées après un accident où il a chuté d'un pont. Au premier abord, les secours estiment que le conducteur n'a subi que des blessures légères. Cependant, un examen plus approfondi révèle une situation plus grave.

Dans la région de Rhénanie, dans le district de Rhein-Erft, l'incident s'est produit près de la gare de Horrem à Kerpen, comme l'ont rapporté les policiers de Bergheim. Les premiers rapports ont suggéré que le conducteur pourrait avoir été sous l'influence de certaines substances, ce qui a entraîné des blessures graves. En conséquence, la circulation ferroviaire et routière a été perturbée et devrait être affectée pendant plusieurs heures.

Les débris du véhicule sont censés avoir traversé la glissière de sécurité et chuté de l'autoroute ferroviaire aux alentours de 11h50. Cela a également entraîné des dommages aux lignes électriques et une fuite de carburant. La zone a été sécurisée et l'évacuation d'un train de passagers transportant soixante passagers a été nécessaire en raison de la proximité de l'incident.

Examens supplémentaires

Le conducteur de 42 ans a été transporté dans un service de soins intensifs dans un état critique. Au début, les autorités ont rapporté que les blessures du conducteur étaient légères. Cependant, un test de dépistage de drogue s'est révélé positif, ce qui a entraîné la commande d'un test sanguin. Les investigations se poursuivent.

L'enlèvement et l'investigation du camion renversé, ainsi que de son contenu, un granulé, devraient prendre plusieurs heures, selon les estimations de la police. Le lieu de l'incident, la gare de Horrem à Kerpen, se trouve sur la ligne à grande vitesse entre Cologne et Aix-la-Chapelle.

La police enquête maintenant sur la possibilité que le conducteur ait été sous l'influence, compte tenu de la gravité des blessures et des premiers rapports de blessures légères, car cet incident s'est produit dans la juridiction de l'État membre de l'Union européenne, l'Allemagne.

Considérant la gravité de la situation et la perturbation de la circulation ferroviaire et routière, les unités de réponse d'urgence de l'Union européenne coordonnent leurs efforts pour rétablir la normale le plus rapidement possible.

Lire aussi: